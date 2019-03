Así actúa el pederasta de Ciudad Lineal, caso por caso

Los vehículos policiales, dotados con cámaras especiales, han escaneado más de 2,8 millones de matrículas en lo que va de año. De ellas, 60.000 correspondían a los tres distritos donde prioritariamente actúa el pederasta.

Cámaras que registran las características de los vehículos, información que se compara con una lista de coches sospechos. Los investigadores quieren saber cuando, dónde y en que horarios se ha desplazado. La prioridad es atrapar al enemigo público número uno, incluso aplicando técnicas de búsqueda cómo si se intentara atrapar a un terrorista.

Se comprueba hasta el último indicio, se cruzan informaciones con bases de datos españolas e internacionales. El hermetismo sobre la investigación es máximo, pero se sabe que ya hay un retrato robot, aún no distribuido masivamente, y que las pesquisas avanzan a mejor ritmo.

Ha sido la declaración de la última niña raptada y que no fue narcotizada como las dos anteriores, la que ha permitido elaborar un retrato aproximado del "enemigo público número uno" en palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes que la Policía no había podido concretar antes.

Ese boceto lo ha elaborado la Comisaría General de Policía Científica y no se va a difundir públicamente, al menos por ahora, según han explicado fuentes policiales que han preferido no dar más detalles sobre este extremo.

Los investigadores son muy cautos y no desvelan si es seguro que este último rapto haya sido perpetrado por el mismo hombre que secuestró a dos niñas en abril y junio, ya que el 'modus operandi' es diferente: no la llevó a un piso y no la bañó para borrar huellas, sino que la retuvo en un coche y menos tiempo.

Probablemente sea el mismo y ha tenido que cambiar su forma de actuar, pero no se puede asegurar al cien por cien, según reiteran fuentes policiales, que insisten en la necesidad de ser cautos para que no afloren a la luz detalles de una laboriosa investigación en la que los agentes se sienten muy presionados.

Si los tres casos de los últimos cuatro meses se atribuyen al mismo pederasta, se puede hablar con toda seguridad un "depredador" que actúa en serie y que lo más probable es que intente atacar de nuevo, según fuentes. De hecho, tras los raptos de abril y junio los agentes calcularon que perpetraría otro al final del verano, ya que entre los dos primeros transcurrieron dos meses y estos delincuentes suelen mantener una cadencia determinada.

Tras el secuestro se convocó una "cumbre policial" en la Jefatura Superior de Policía en la que se acordó reforzar la prevención, sacar más agentes a la calle y comenzar el protocolo para instalar más cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la capital.

Además la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un protocolo especial de Emergencias 112 para recibir y remitir a la Policía la información ciudadana sobre el pederasta.

La actuación del pederasta de Ciudad Lineal ha generado gran preocupación y temor entre los padres madrileños y sobre todo entre los de esa zona de Madrid. Los mensajes y 'whatsapp' corren como la pólvora con supuestas fotos -falsas- del pederasta y del coche que usa.