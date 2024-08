Sumar pide la ilegalización de Desokupa tras su acuerdo con el SUP: "No podemos tolerar grupos parapoliciales"

Hay polémica por el acuerdo que han firmado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa con el fin de ofrecer una formación en defensa personal para unos 30.000 agentes de la Policía. Se trata de un curso que impartirá la empresa de Daniel Esteve y por el que el Ministerio de Interior ha querido dejar claro que no es homologable y no tiene valor de cara a la evaluación profesional de los agentes. Sumar, por su parte, califica a Desokupa en un escrito al Congreso de "grupo violento", a la vez que pide su ilegalización. "Desokupa debe ser ilegalizada. No podemos tolerar grupos parapoliciales", resaltan.

Esteve explicaba en un vídeo publicado en la red social 'X' que el 'club Desokupa' es un curso de formación de defensa personal "muy real", que enseñará a los agentes a defenderse. "Va a a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", relata. Mientras tanto, la secretaria general de SUP, Mónica Gracia, ha asegurado que se trata de un "momento histórico". "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros", ha explicado.

A pesar de que el SUP ha asegurado que el curso será "homolagado y baremable", fuentes del Ministerio del Interior comunican que son cursos "no homologables ni baremables", y que tampoco cuentan "con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía". También han explicado que la formación en el ámbito de la Policía Nacional es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

Formación impartida por policías y no por "matones"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha querido asegurar que dicha formación en defensa personal suscrita con el Club Desokupa será impartida por policías y guardias civiles en activo y no por "matones". Se centra en técnicas que respeten los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza.

Con estos cursos buscan "complementar y reforzar" la "muy buena" formación a los agentes que ofrece la Dirección General de la Policía (DGP), pero no sustituirlos, ha comentado en declaraciones a EFE el portavoz y secretario de riesgos laborales del sindicato, Carlos Prieto.

Compañía Desokupa

A pesar de la similitud del nombre, y que su dueño también es Daniel Esteve, esta empresa no guarda relación con las actividades de la compañía Desokupa contra la okupación de viviendas y sus formadores son policías, guardias civiles o ertzainas en activo y que cuentan con títulos homologados, asegura Prieto.

"No queremos manchar la imagen de la Policía ni que se piense que son policías formados por matones. Son policías que forman a policías a los que pretendemos darles una formación complementaria a la ya muy buena de la División de Formación y Perfeccionamiento de la DGP", ha explicado.

Técnicas impartidas

La técnicas que se enseñarán a los afiliados del SUP que se apunten serán de "grappling policial" -inmovilización-, "bastón policial" y "engrilletamientos". Prieto explica que todas ellas "respetan el ordenamiento jurídico y los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza" y se oponen a avalar "técnicas ilegales". Pero sí aquellas que "protejan la integridad física de las personas" y automatizar la respuesta a situaciones como una agresión con arma blanca, ejemplifica.

