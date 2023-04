Una plaga de roedores tiene angustiados a los vecinos de Ourense: "Me subieron las ratas por los pies"

Lo que comenzó como una anécdota se ha convertido en la peor pesadilla de muchos habitantes de una parte de la zona vieja de Ourense. Las ratas campan a sus anchas y los vecinos no pueden más: "Las ratas suben por las paredes y no se puede ni abrir la ventana para ventilar", lamenta una mujer.

Este no es un hecho aislado. Tras reclamar más de 145.000 euros al Ayuntamiento de la localidad para acabar con la plaga y en concepto de responsabilidad patrimonial, el consistorio tomó la decisión de cerrar y tapiar los contenedores agujereados para evitar que las ratas pudiesen colarse en ellos. El remedio ha sido, si cabe, peor que la enfermedad, ya que los roedores ahora suben por los muros.

El problema podría estar en la acumulación de basura por parte de algunos locales hosteleros y por la presencia, inicialmente, de roedores en un solar aledaño a la calle Pizarro.

Lo cierto es que la situación se ha vuelto insostenible. Un trabajador de la construcción ha sufrido los efectos de esta plaga en su propio cuerpo. "Me subieron las ratas por los pies", comenta. Y es que muchos vecinos no están dispuestos a seguir aguantando este panorama: "A mí me se acaba el alquiler en agosto y me iré de aquí", comenta una joven desesperada que vive en la zona.

Un problema del que culpan al Ayuntamiento ourensano por no haber tomado las medidas correspondientes a tiempo y que, ahora, se ha convertido en una pesadilla para los vecinos, que se topan con los roedores a diario y ven cómo la presencia de ratas está devaluando el precio de sus viviendas.