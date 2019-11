Pilar Ruiz, víctima de la violencia de género: "Yo podría no haber existido más"

El 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no denunciaron porque no quisieron o no pudieron dar el paso. Una mujer muy valiente que logró escapar de la pesadilla es Pilar Ruiz, que tenía 15 años cuando recibió la primera paliza, estaba embarazada y fue en su noche de bodas.

Pilar ha contado su historia en un artículo que tituló 'Los años que no existieron', en el que escribe de manera textual: "Fueron esos años y no yo los que no existieron". Pilar asegura que lo que vivió "fue una pesadilla" de la que tuvo "la suerte de poder despertar".

En el programa de Antena 3 Noticias 'Ni una menos: Especial Tolerancia Cero', esta víctima de la violencia de género cuenta que decidió contarlo "cuando se cumplen 25 años de aquella noche de bodas de aquel matrimonio". "Esto fue en 2011 y lo publiqué en un blog que tenía y, después, esto acabó en un libro, que luego saltó el año pasado a prensa, a un periódico", ha señalado.

"Yo podría no haber existido más"

"Es muy difícil salir", reconoce Pilar, que explica que para "el entorno" de una víctima de la violencia machista es difícil "darse cuenta". "Yo no recurrí a nadie, tuve la suerte de que alguien llegó el día que me está tirando del tejado de casa y me vieron volar", relata.

Pilar cuenta que las personas que se encontraron con aquella situación le rescataron. "Yo sola no sé si habría podido. En aquel momento me salvaron la vida", ha reconocido.

La historia de Pilar es la de una mujer capaz de rehacer su vida y ser feliz más de 25 años después. "Quiero pensar que era feliz siempre lo que pasa que, como digo en el artículo, esos años no existen porque tu misma no existes", indica.

"Cuando realmente eres consciente de que cada día era más fácil que hubieras muerto que seguir viva, pues al final pienso: 'yo podría no haber existido más'", ha asegurado. Considera que es "una etapa" de su vida que "existió" y que ella empezó a "existir a partir de entonces".

Pilar ha contado que no le contó nada a su hija, ya que "ella por desgracia lo recuerda perfectamente". "Es una pesadilla que nos ha acompañado siempre", ha lamentado.

"Su primer recuerdo es su padre poniéndome un cuchillo en el cuello"

"Su primer recuerdo es su padre poniéndome un cuchillo en el cuello mientras me tiene en el suelo arrinconada y preguntándole a ella: '¿La mato, la mato?'", relata Pilar.

A las mujeres que pueden sentir que están siendo víctimas de la violencia de género, Pilar ha aconsejado: "Si tu sientes que no eres tú y que en algo te están coaccionando, lo que tienes que hacer es marcharte, y si tienes hijos, con mucho más motivo".