¿Perros sí o perros no? Recogen firmas para prohibir las mascotas en una playa de Foz

La playa de Tupide, en el Ayuntamiento lucense de Foz, es una de las pocas en las que se permite el acceso de animales. Se trata de un arenal pequeño, de unos 200 metros de largo y unos 30 de ancho, "y ahí no podemos convivir todos. Hacemos esto para evitar una desgracia", comenta una vecina de la zona.

Han puesto en marcha una iniciativa para modificar la ordenanza municipal, que permite la presencia de animales de compañía en la playa durante el período estival, y han recogido ya más de 800 firmas. "Hay que respetar las leyes y limitar la presencia de animales en zonas especialmente frecuentadas por niños", comentan.

Lo cierto es que la propuesta se registrará en el Ayuntamiento y el concejal de Medio Ambiente, Francisco Fanego, tiene pensado recibirles para intentar llegar a un acuerdo sobre la presencia o prohibición de animales de compañía en uno de los pocos arenales en los que, hasta ahora, está permitido en esta zona. De hecho, en la propia web del Consistorio se puede leer que la playa "está muy concurrida por la gente del pueblo y los perros son bienvenidos".

Al otro lado, y de un modo paralelo, varios usuarios han manifestado su malestar en las redes sociales por la posibilidad de que se prohíba la presencia de perros en el arenal. "Es surrealista, podemos convivir todos, no es necesario llegar a esto", se puede leer. Otros, incluso, tiran de ironía para mofarse de la iniciativa: "Si me dicen que es 28 de diciembre me creo que es una inocentada".

El debate está sobre la mesa: ¿perros sí o perros no? El tiempo, la cantidad de firmas y las conversaciones con el Consistorio darán una respuesta a los dueños de los animales de compañía y a quienes protestan contra ellos.