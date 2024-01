Un perro sufre una descarga eléctrica al pisar una arqueta en Huelva

Pablo Guisande, vecino de Huelva, aún sigue en shock tras el incidente que le ocurrió el pasado lunes cuando paseaba con su perro por la calle San Andrés de Huelva capital. El animal pisó una arqueta en la vía pública y sufrió una descarga eléctrica.

"Salió disparado más de un metro de altura y aullando de dolor" relata el dueño del animal a Antena 3 Noticias. El can aunque en un principio reanudó la marcha muy asustado "empezó horas después a no poder apoyar las patas" nos cuenta Pablo. El perro que sigue cojo se encuentra bajo tratamiento para reducir la inflamación y además "le da miedo salir a la calle" lamenta su propietario que espera que mejore y no tenga secuelas.

"Es algo muy peligroso, le puede ocurrir a un niño jugando"

En el momento del accidente una vecina que presenció la descarga informó a Pablo de que no era la primera vez que ocurría un incidente así. La arqueta que ocasionó la descarga estaba marcada con una cruz roja. "¿Es suficiente esa marca?", se pregunta Pablo. "Mi preocupación era que algo tan peligroso estuviera en plena vía publica y que cualquier persona o un niño jugando pueda poner las manos en un día de lluvia y ocurra algo peor".

Este vecino de Huelva inmediatamente comunicó el suceso al Ayuntamiento para que se tomaran de manera urgente las medidas oportunas y que las arquetas que se encuentren averiadas cumplan con los requisitos de seguridad para que accidentes como éste no vuelvan a producirse. Además Pablo aún preocupado por lo sucedido pedirá responsabilidad por los daños ocasionados a su perro.

Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con el consistorio onubense que nos comunica que tras conocer los hechos delimitó la arqueta para evitar más descargas y al tratarse de una avería eléctrica se avisó de inmediato a la compañía eléctrica, que es quien tiene las competencias, para que procediera a la reparación. La empresa eléctrica nos confirma que ya está trabajando en el arreglo cuya avería se había producido por acumulación de agua debido a las lluvias de estos días. Además de la arqueta que ha provocado la descarga se revisarán nos dicen las arquetas del entorno.