'El pequeño Nicolás' le dijo a la policía que un alto cargo le había avisado de que tenía pinchado el teléfono

A primeros de octubre, Francisco Nicolás sigue viajando en coches de lujo, con chofer incluido. En uno de estos desplazamientos, sospecha que le vigilan. Y así lo declara a la policía. "Me doy cuenta un día de que me sigue una moto. Apunto la matrícula y aviso al CNI del problema".

El 'pequeño Nicolás' dice a la policía que utiliza sus contactos para saber quién está detrás de esa matricula. "Me dicen, en un caso, que aparece sin datos y, en el otro, que figura en la base como placa reservada a la Secretaría de Estado destinada a los Servicios Generales".

Declara que alguien importante le ha avisado. "Recibo días después una llamada de un alto cargo justo una semana antes de mi detención. Me avisa de que mi teléfono no es seguro".

Nicolás toma sus precauciones. Pide al conductor su móvil para pedir nuevos datos. "Este alto cargo llama al número del conductor y me explica que tengo el teléfono intervenido y que es mejor que me olvide de todo y me dedique sólo a la universidad".

En su primera declaración a la policía, a la que ha tenido acceso en exclusiva Espejo Público, afirma que ha colaborado con el CNI, aunque nunca ha cobrado por sus servicios. Describe la sede del espionaje por dentro y por fuera, y llega a retar a los agentes. “Podéis comprobarlos todos porque son verdad". Una precisión de detalles que deja sorprendida a la policía y que hacen aún más creíble su declaración.