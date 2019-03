Pegatinas para notificar los nichos caducados en Zaragoza

Los impagos llegan también a los cementerios. En Zaragoza, el ayuntamiento ha decidido avisar a los que no pagan con pegatinas en los nichos. Se han repartido más de 4.000 con un mensaje directo: "Pase por la oficina de administración". Los vecinos, eso sí, no están muy de acuerdo con la medida.



El consistorio asegura que hay tumbas que no abonan las tasas desde la década de los setenta. Además de mantener las instalaciones, otro problema es la falta de espacio en el cementerio.



En los días previos a la festividad de Todos los Santos, los adhesivos se han multiplicado. La advertencia es clara: o se paga la deuda, o el ayuntamiento desalojará los nichos y los llevará a una fosa común.