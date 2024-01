El pederasta de Valdeavero acusa a sus hijos de meterle en un chat sexual con menores: "No son corderitos"

Cristóbal L.C., alias 'El Toba', es también conocido como el pederasta de Valdeavero. Condenado ya por una agresión sexual a un menor y corrupción de menores, se sienta ahora por segunda vez en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por unos hechos que tuvieron lugar en julio de 2020, cuando contactó con un chico de 15 años a quien envió una foto con sus genitales.

Durante la sesión de este martes, 'El Toba' ha negado haber participado en este caso de corrupción de menores, así como el haber autorizado el introducir su número de móvil. Además, ha insinuado que fueron sus hijos, o un amigo que se encargaba de cuidarles, los que le pudieron meter en un chat de WhatsApp en el que había fotos sexuales de menores.

"Yo no sabía de su existencia. Mi teléfono estaba en mi casa y tengo dos hijos, uno de 16 y otro de 14 años. Mis hijos usaban el teléfono y también estaba un amigo que les cuidaba. Desconozco si fueron mis hijos", ha manifestado el acusado. A lo que ha añadido lo siguiente: "Mis hijos son capaces de todo. No son corderitos. Que no vendan a niños de 13 años como corderitos, pero no pongo la mano en el fuego por ninguno de ellos por la tecnología que hay. Son capaces de eso y más".

Fotos de las partes íntimas para "valorar el género"

En su declaración, la víctima ha manifestado que participó en el chat, pero que, cuando descubrió que Cristóbal era una persona mayor, cortó de inmediato la videollamada. "Yo tenía 15 años", ha expuesto al tiempo que ha dicho que el procesado le hizo una propuesta para mantener relaciones sexuales sin ofrecerle dinero.

Además, un guardia civil ha explicado el informe sobre el análisis del teléfono del encausado y ha referido conversaciones en el chat "enfocadas todas al ámbito sexual", además de fotografías de sus partes íntimas para que el procesado pudiera "valorar el género".

Condenado a 19 años de cárcel

'El Toba', como se le conoce en la localidad madrileña de Valdeavero, regentaba una frutería en dicho municipio. Allí es donde presuntamente abusaba de amigos de sus hijos. Hace unos meses, se le impuso una primera condena a 19 años de cárcel por violar a un chico de 15 años en su propio domicilio en agosto de 2022. Un juicio que se celebró el pasado 29 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid.

Por otro lado, en otro de los procesos penales en los que está investigado, Cristóbal L.C. se enfrenta a una petición fiscal de 98 años de prisión por abusos sexuales a más de una decena de niños de entre 3 y 13 años. Unos hechos que tenían lugar en la mencionada frutería.

La defensa habla de "una broma de niños"

Ahora 'El Toba' se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de siete años de cárcel por un delito de abuso sexual a menor de 16 años, un delito de corrupción de menores, un delito de exhibicionismo y provocación sexual.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución al sostener que no hay "ni una sola prueba" en firme contra Cristóbal L.C. De hecho, en relación al móvil, la principal prueba incriminatoria, ha señalado que tampoco está claro quién pudo tener acceso al mismo. En esta línea, ha incidido en que no se puede descartar que esto haya sido producto de "una broma de niños" y que se debería investigar tanto el móvil de la víctima como tomar testimonio al otro menor que estaba en el chat.