Un pasacalles contra la leucemia para ver sonreír a su hija en Sevilla: "Su sonrisa es lo que me da fuerza"

José Manuel Barrera es un vecino de Villanueva de Ariscal, en Sevilla, padre de una joven de 15 años que fue diagnosticada de leucemia hace 6 meses.

Debido a su enfermedad, Elizabeth tiene que pasar largas temporadas ingresada en los hospitales. Una situación que ha pasado factura al estado anímico de la joven. Por eso, para tratar de revertir la situación y darle una alegría a su hija, José organizó una fiesta con la que poder recaudar fondos contra la enfermedad.

"Psicológicamente esto te machaca", asegura José Manuel, que agradeció la labor de los voluntarios de la asociación de padres de niños con cáncer de Andalucía que, diariamente, trataban de hacer sonreír a los niños. El objetivo principal de José es, precisamente, ese: hacer sonreír a Elizabeth. "La sonrisa de ella es lo que me da fuerza", asegura.

Proyecto solidario

El sevillano decidió poner su aportación para luchar contra el cáncer que sufre su hija. "Se me ocurrió hacer un pasacalles para recaudar fondos a beneficio de ANDEX que permitieran construir la Planta Zero", cuenta José Manuel. Esta planta 'Zero' será la próxima unidad de Oncohematología para adolescentes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un lugar para jóvenes en el que se atienden sus necesidades específicas.

Como muchos otros adolescentes, Elizabeth ha pasado su tratamiento en la planta de oncología del Hospital Virgen del Rocío, rodeada de niños pequeños". "Está justo en una etapa en la que ya no es una niña pequeña, pero tampoco es adulta como para estar en el General", asegura su padre. "Es una edad complicada para pasarla en un hospital en esas circunstancias", continúa diciendo José Manuel.

Una gran fiesta

"Ella no lo ha llevado mal del todo porque le gustan los niños pero parece la madre de todos y, a veces, prefiere aislada y metida en la cama con el móvil", confiesa el padre, que insiste en lo beneficioso que sería tener un espacio donde estos jóvenes pudieran estar con pacientes de su edad y tener entretenimientos acordes a su etapa. "Lo que viven, de por sí, ya es un infierno por eso es importante ayudarlos a hacerlos sentir mejor", continúa.

La fiesta se repetirá, el próximo día 10 de diciembre por las calles de Villanueva del Ariscal. Porque lo que iba a ser un simple pasacalles, se ha convertido en una fiesta "de gran magnitud" con photocall de Disney, castillos hinchables, tómbola, tatuajes y peluqueros solidarios. El pasado 4 de diciembre se celebró en Olivares y el próximo día 10 será en Villanueva del Ariscal. José Manuel nunca imaginó la buena acogida. "Todo el mundo se ha volcado. Es increíble", agradece.

Pero lo más importante es que ha cumplido su objetivo: ver sonreír a su hija. "Decía que era una fantasía. He conseguido que, al menos, durante un día sea feliz y no piense en nada", reconoce. Por el momento, la meta de este padre es otra: que Elizabeth pueda tocar dejar atrás la enfermedad. "Poco a poco vamos quitando días del almanaque", continúa contando José Manuel al que no le falta la esperanza.