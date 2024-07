El párroco de Benamargosa "niega" el bautismo y la comunión a varios niños: "Les hace bajar el campanario con los ojos vendados"

En el municipio de Benamargosa están en pie de guerra contra el cura de su localidad. Los padres denuncian métodos poco ortodoxos por parte del párroco en la educación de los niños. "Les obliga a ver cómo crucificaron a Jesús, les hace bajar las escaleras del campanario con los ojos vendados para que aprendan como se siente un ciego y se niega a bautizar o darles la comunión", dicen los padres de los menores.

María del Carmen lleva desde hace un año intentando bautizar a su hija de 13 meses. El cura de la localidad de Benamargosa le negó el bautismo aduciendo que la niña no se iba a educar en la fe cristiana por la ausencia de sus padres a las misas de los domingos. La madre no lo entiende, "yo estoy casada y confirmada, y mi otra hija, de siete años, también está bautizada" y se plantea imitar a su cuñado "no tuvo más remedio que llevar a su hijo a la localidad vecina de Almáchar para bautizarlo en otra parroquia".

Junto a María, Belinda se queja de que su hijo de ocho años, quien lleva dos años haciendo la catequesis, no es apto, según el cura, para hacer la comunión el próximo año: "no le ha negado a mi hijo la comunión, pero sí que me ha dicho que hay que esperar varios años para que reciba este sacramento".

Han llegado a contactar con el Vaticano

María del Carmen escribió al Obispado de Málaga exponiéndoles la situación de su hija, "también me puse en contacto con el Vaticano, escribí tanto al Papa como al Tribunal Supremo de la Iglesia". Según María del Carmen, el Obispado de Málaga accedió en un principio a designar a otro párroco para realizar el bautismo e inscribir a su hija en el libro bautismal pero finalmente cambió de parecer, poniéndose del lado del párroco de Benamargosa, el padre Roger Roca.

Tras haber intentado contactar con el padre Roger sin éxito, hemos podido hablar con el Obispado de Málaga que nos ha explicado que el párroco nunca ha “denegado” el sacramento, solo ha aplicado la normativa de la Iglesia de “diferir el bautismo". Que así se lo ha hecho saber a los padres y que, en el momento en que haya “esperanza fundada” de ser educada en la fe católica, la niña podría ser bautizada. Una respuesta similar han dado a los progenitores del niño pendiente de recibir la comunión.

