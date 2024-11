La desgarradora petición de Paula, vecina de Aldaya, tras la DANA: "Estamos abandonados, desbordados, no puedo más"

Paula es vecina de Aldaya, una de las localidades afectadas por la DANA en Valencia. El audio que se puede escuchar a continuación es desgarrador. Esta vecina pide ayuda desesperada porque "estamos abandonados, no puedo mas". Pide visibilidad y cuenta que "no hemos podido entrar en algunas casas, no sabemos quién está en garajes", según publica 'ValenciaPlanea' en Instagram.

"Estamos desbordados, necesitamos ayuda"

Insiste en que "estamos solos, Picanya, Paiporta, toda la zona de l'Horta Sud, nadie en Aldaya, nadie. Estamos aquí solas, por favor. Que traigan camiones, excavadoras, están las calles enfangadas, el único que tiene cobertura aquí es la Policía. Estamos desbordados, necesitamos ayuda".

Explican que necesitan que la gente lleve "palas para quitar el fango, escobas de jardín. Necesitamos que vengan profesionales tipo fontaneros, electricistas que puedan solucionar los temas eléctricos lo antes posible. Necesitamos que Movistar y Vodafone aprieten el culo y nos arreglen la red móvil, que estamos incomunicados, se nos cortan las llamadas, no tenemos internet". En definitiva, "estamos abandonados, está viniendo gente a pie desde Valencia, no puedo más, no salimos en ningún medio".

500 militares más en Valencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comunicado este mismo viernes que 500 nuevos militares -300 del Ejército de Tierra, 100 de Aire y 100 de la Armada- ya se encuentran trabajando desde las 8:00 horas de la mañana en Valencia. Este sábado, además, se incorporarán "los que hagan falta, sin ningún tipo de limitación de medios".

"El ejército ha estado desde el primer día y va a estar", ha dicho la titular de Defensa en una entrevista recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que la magnitud de la catástrofe que ha causado la DANA todavía es difícil de calcular porque "hay lugares en los que hay vehículos que están unos encima de otros, con personas, familias, que pueden estar dentro".

Ha recalcado su solidaridad a los afectados, a la vez que ha reiterado que "se está haciendo todo lo que se puede y se va a seguir haciendo". Desde el primer día, hay otros 1.205 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajando sobre el terreno.

Los nuevos militares proceden de la Armada, del tercio de San Fernando; esta mañana, dos autobuses con 100 infantes de la Marina y una columna pesada con 10 camiones, 4 vehículos ligeros y un Vamtac ha cargado con 31 militares de apoyo que también llegan a Valencia para ayudar en labores de desescombro y reparto de alimentos, ha comunicado el Ministerio de Defensa.

Los 100 integrantes del Ejército del Aire proceden del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza y del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (Ezapac). El Ejército de Tierra ha desplegado las unidades del regimiento de transmisiones número 21, del Regimiento de Operaciones de Información, del Regimiento de Caballería Lusitania número 8 de Paracaidistas y del Regimiento de Zaragoza número 5 de Paracaidistas, ha informado el Ministerio de Defensa.

Las zonas que se encuentran afectadas y por las que desempeñarán sus tareas son Utiel, Requena, Chiva, residencial Reva, Alaquas, Benetusser, Massanassa, Ribarroja, Torrent, Paiporta, Algemesí y Letur, este último en Albacete.

A estos 500, el Gobierno va a "incorporar todos aquellos que sean necesarios en función de las necesidades" y "donde haga falta, sin ningún tipo de limitación de medios". "Hoy en día el compromiso absoluto y total es que van a estar en todas las localidades, con toda la potencia que tiene el Ejército, con los 120.000 hombres y mujeres si fuera necesario, con todos los medios materiales".

