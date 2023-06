Se va sin pagar de un restaurante en Mondoñedo y un taxista frena el segundo 'sinpa': "O me pagas o vas a la Guardia Civil"

En Mondoñedo, una pequeña localidad de Lugo de apenas 3500 habitantes, casi nadie escapa a lo sucedido. Un hombre reservó mesa en una conocida vinoteca cercana a la catedral y, una vez allí, pidió comida y bebida sin pararse demasiado a mirar los precios. No hacía falta, pues tenía decidido marcharse sin pagar la cuenta.

Aprovechando un despiste del propietario, el individuo abandonó el local sin abonar sus consumiciones, de coste premium, y pidió un taxi para desplazarse a Ribadeo. Un trayecto de unos 30 minutos que, al parecer, tampoco tenía pensado pagar. "Al llegar a Ribadeo me dijo que tenía que subir a casa a por dinero y le dije 'de eso nada, sé que no vas a volver'", explica el taxista afectado.

Antes de que el imputado saliese del vehículo, el taxista recibió la llamada de un compañero que le informó de lo sucedido en el restaurante de Mondoñedo. "El mismo taxista que me había pasado el aviso me dijo que el chaval se había ido sin pagar. No tenía pinta de escaparse del coche, así que le dije 'o me pagas o vas para el cuartel'", resume el taxista, que decidió llamar a la Guardia Civil mientras conducía hacia sus dependencias de Ribadeo.

Ante la amenaza, el pasajero llamó a un amigo, que en media hora se personó en la calle de la Guardia Civil y terminó abonando la deuda con el taxista. Los agentes le tomaron los datos a ambos y acabaron llevando al cuartel de Ribadeo al imputado, que ahora será investigado por un posible delito de estafa contra el local de hostelería de Mondoñedo.

Según el taxista, el hombre, de unos "veintitantos" años, volvía a Ribadeo tras rendir visita al juzgado de Mondoñedo por otras causas pendientes.