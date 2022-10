El padre de un fallecido en el accidente del Alvia en Angrois: "No tengo ira, he perdonado al maquinista"

El juicio por el accidente del Alvia en Angrois continúa en la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, hoy es el turno del maquinista y fuera de la sala seguirán a la espera los familiares de las víctimas de una de la mayor tragedia ferroviaria de los últimos años en nuestro país. Entre ellos Javier García Municio padre de uno de los 80 fallecidos que ha compartido con Antena 3 Noticias sus sentimientos.

García Municio advierte que si de este juicio no sale una "sentencia ejemplarizante este accidente volverá a ocurrir" aunque reconoce que llega "con poca esperanza".

"Es insuficiente, hay personas que han fallecido y ya no van a ver justicia con esa sentencia. Faltan personas, falta personal de RENFE que no atendió el aviso del jefe del maquinista de Ourense diciendo, un año antes, que ahí iba a ocurrir una tragedia si no se ponían medidas de seguridad" lamenta este padre.

En la primera jornada del juicio se vivieron momentos de tensión, el peor cuando el exdirector de seguridad de Adif tuvo que salir escoltado por agentes de la Policía Nacional bajo los gritos de "cobarde" y "sinvergüenza". En ese momento uno de los presentes le propinó un puñetazo por la espalda.

"Ha tenido la arrogancia de no pedir perdón y de decir que estaba todo bien, 80 muertos estaba todo bien"

La Plataforma de Víctimas no tardó en disculparse por los hechos, también ha pedido perdón desde nuestras cámaras Javier García Municio y además desea que ese acto aislado "no puede empañar la impecable trayectoria de lucha de toda la plataforma y del grupo de víctimas que hemos contribuido, no sabe la ciudadanía cuanto, a la mejora de la seguridad ferroviaria".

García Municio señala que en el banquillo falta gente.9 años, 2 meses y 10 días después hay 44.460 folios, 669 testificales y 2 acusados: el maquinista Garzón Amo y Andrés Cortabitarte, el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea entre Ourense y Santiago. Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.

"Falta la persona que pidió al director de ADIF, que hoy se sienta ahí, la desconexión del sistema de seguridad. ¿Un jefe de seguridad a otro jefe de seguridad diciéndoles que quiten la seguridad que era la última que quedaba?" se pregunta Javier García que reprocha que "luego vienes aquí y ves que hay indicios de privilegios porque la entrada ayer del acusado, tapado, calentó mucho los ánimos".

Javier García Municio, con un firme convencimiento asegura que no tiene ira. "Yo no tengo ira, yo he perdonado al maquinista porque pidió perdón y perdono porque tuvo un error humano. Lo que me resulta incomprensible es que la otra persona, que es la responsable real porque quitó toda la seguridad que había en la vía no hizo los análisis de seguridad que tenía que haber realizado". Y apostilla: "Este señor tuvo una negligencia profesional, pero además ha tenido la arrogancia de no pedir perdón y de decir que estaba todo bien, 80 muertos estaba todo bien".