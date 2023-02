La ola de frío cubre de blanco las cumbres de Tenerife y La Palma

Las precipitaciones caídas el pasado fin de semana en Canarias, unidas a la bajada de temperaturas que se ha registrado en el archipiélago estos días, han dejado una de las estampas más esperadas del invierno en las islas: un manto blanco que desde este domingo cubre las cumbres de las islas de La Palma y Tenerife.

Los termómetros no han bajado de los seis grados bajo cero en el pico del Teide y no son mucho más altas en el Parque Nacional, lo que ha permitido que, a pesar de que el cielo está completamente despejado, la nieve caída no se haya derretido. Tanto es así que el Cabildo Insular de Tenerife ha cerrado los tres accesos al Parque por la presencia de hielo, escarcha y nieve en las carreteras.

En La Palma la situación no es mucho mejor, la presencia de placas de hielo en la calzada ha obligado al Cabildo a cerrar la carretera LP-4 por la que se accede al Roque de Los Muchachos. Allí la estampa es completamente invernal y así lo confirman los trabajadores del Observatorio Astronómico. Carlos Hernández nos envía estas imágenes y asegura que "las condiciones de trabajo aquí son muy duras, no podemos salir al exterior porque el termómetro no baja de los 5 grados bajo cero pero es que además el hielo nos impide trabajar con normalidad".

El frío nos acompañará los próximos días

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el frío nos va a seguir acompañando durante los próximos días y se esperan más nevadas a lo largo de la semana, tanto es así que ya se han activado avisos amarillos en islas como Lanzarote y Fuerteventura por lluvias intensas que podrían ser incluso en forma de tormenta.