Nuevo error en la prueba de historia de la EBAU en Madrid

Las universidades madrileñas han explicado que en la prueba de Historia de España se detectó un error en la fecha y enunciado de una pregunta de la opción B, algo que fue rápidamente rectificado en todos los centros, por lo que entienden que el alumnado no ha resultado perjudicado. No obstante, el tribunal único conformado por las seis universidades ha trasladado a los evaluadores que, en caso de haberse respondido a la pregunta inicial, se dé por buena la respuesta y se haga una valoración "cualitativa y global" del conocimiento del tema. Así lo ha indicado en un comunicado después tras conocerse una queja de un instituto de Fuenlabrada sobre el "triple error" en un enunciado sobre el reinado de Isabel II, la primera guerra carlista y los conflictos políticos de la época en la prueba de los alumnos de Bachillerato en la modalidad de letras, en la opción B.

Respuestas válidas

Las universidades han explicado que al detectarse la incidencia, se activó el protocolo establecido y se procedió a consultar a la Presidencia de la Comisión de Materia de Historia de España, acordándose con la Presidencia de la comisión organizadora de la EBAU trasladar, a todas las sedes de examen de la Comunidad de Madrid, la rectificación de fechas y el enunciado de la pregunta. Además, en las reuniones llevadas a cabo con los vocales correctores de los exámenes de Historia de España se les ha manifestado que en caso de que un estudiante hubiera respondido al enunciado inicial, se diera también "por válida" la repuesta. "En particular, se ha instado a los correctores a hacer una valoración cualitativa y global del conocimiento del tema en virtud de la coherencia y la calidad del texto desarrollado en el examen, aunque éste pudiera no responder en su totalidad a la cuestión". Asimismo, se ha indicado a los correctores que deben valorar la posibilidad de que, por falta de tiempo, el examen "no se hubiera podido completar en su totalidad".

Error en las fechas

El original se formulaba como "el reinado de Isabel II (1833- 1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845". No obstante, en el centro observaron que el examen entregado a los alumnos, decía "el reinado efectivo de Isabel II (1833-1845). Evolución política. La Constitución de 1845". Fuentes universitarias han explicado que se subsanó de forma casi instantánea, sin recibirse apenas quejas, si bien se ha mantenido una reunión para analizar dicha incidencia y adoptar conclusiones al respecto. Así, el tribunal único considera que las medidas adoptadas "han evitado" que los estudiantes resulten perjudicados. A ello se añade la circunstancia de que este año la estructura del examen ofrece "una mayor posibilidad de elección". En todo caso, si una vez publicadas las calificaciones, el estudiante no está de acuerdo con ellas, dispone de un plazo de tres días hábiles para presentar una solicitud de revisión. En consecuencia, el tribunal de revisión podrá determinar medidas adicionales correctoras de esta incidencia.

Todos los años...

No es la primera polémica que rodea a la EBAU desde su desarrollo, dado que el año pasado se deslizó una errata también en el examen de Historia que cambió el nombre del expresidende del Gobierno Alfonso Suárez, al que se denominó 'Alonso'. También hubo quejas en 2018 sobre la prueba de Dibujo Técnico dado que un grupo de profesores apuntó que el ejercicio no se podía realizar, si bien un informe encargado por las universidades determinó que el examen se adecuó al temario.