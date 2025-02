Un niño encuentra un tornillo en un plato de judías de un comedor escolar en Zaragoza

En el comedor del Colegio Público Integrado (CPI) Hilarión Gimeno en Zaragoza, un elemento en uno de los platos hizo saltar las alarmas. El AMPA del centro ha denunciado la aparición de un tornillo en el plato de judías de un alumno, un hecho que el colegio ha verificado y que ha llevado a tomar medidas inmediatas.

El pasado viernes un niño encontró un tornillo en su plato de judías verdes. Alertó inmediatamente a las responsables del comedor, quienes a su vez informaron a la dirección del centro y a los padres. Jorge Martín, representante del AMPA, ha exigido al Gobierno de Aragón que lleve a cabo una investigación exhaustiva y revise los protocolos de la cadena alimentaria.

La dirección del centro educativo actuó con rapidez, notificando el incidente a Gastronomía Baska, la empresa concesionaria del servicio de comedor escolar. Además, se ha informado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y a Sanidad para que revisen tanto los protocolos como las instalaciones.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha asegurado que se tomarán medidas si se comprueba que alguna empresa no cumple con las normas de higiene establecidas en los comedores escolares. Hernández subraya que las empresas contratadas deben garantizar la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a los centros educativo.

No es la primera vez

No es un caso aislado en este colegio. Según la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad, en la misma semana se encontró un trozo de plástico en un plato de puré. Los padres exigen acciones para garantizar la seguridad de los niños: "Esto debería ser sancionado para que no vuelva a ocurrir en ningún colegio porque hasta ahora no ha pasado nada, hasta que pase... ¿Es necesario esperar a que pase?".

Al incidente del tornillo se suma a otro suceso ocurrido el 17 de enero, cuando se tuvo que retirar un plato de arroz con tomate con "un sabor fuerte", metálico, que se sirvió en 15 colegios de Zaragoza gestionados por la empresa Serunión.

Este tipo de situaciones se han convertido en un problema en los centros educativos de Zaragoza. El AMPA del CPI Puerta Sancho ha denunciado que niños han encontrado trozos de comida extraños en sus platos en varias ocasiones, unos hechos que han sido confirmado por algunas monitoras que supervisan el comedor.

Para intentar poner fin a este problema las Cortes de Aragón aprobaron el 13 de febrero una proposición no de ley para mejorar los controles nutricionales. Mientras tanto, el Departamento de Educación ha anunciado que se encuentra en proceso de cambio de contratas del servicio de comedor en toda la provincia de Zaragoza.

