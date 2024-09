Natalia, la chimpancé del Bioparc de Valencia, suelta a su bebé fallecido después de siete meses aferrada al cadáver

Natalia, la chimpancé del Bioparc de Valencia que perdió a su cría en febrero, ha soltado finalmente el cadáver del bebé tras llevarle pegado a ella durante 7 meses.

Siete meses sin despegarse del cuerpo

Esta cría falleció en febrero y desde entonces su madre no quiso separarse del cuerpo sin vida de su bebé en ningún momento. Allá donde iba Natalia llevaba a su cría fallecida, con lo que eso conlleva teniendo en cuenta que el cuerpo del pequeño chimpancé pronto comenzó a descomponerse.

Este curioso comportamiento de la madre llamó la atención de cuidadores, expertos y curiosos, además de todos aquellos visitantes que han ido pasando por el Bioparc a lo largo de estos meses.

Los cuidadores querían respetar s duelo

Los cuidadores tenían claro que no querían actuar de forma cruel y separar a la madre de su cría muerta, el objetivo siempre fue proceder de manera natural para así respetar el dolor del animal y mantener la relación y la química entre chimpancé y cuidador. Han tenido que pasar siete meses para que Natalia finalmente se desprenda del cadáver de su bebé. Además, no era la primera vez que la madre perdía a una cría: en 2018 murió otro.

"De pronto se desprendió de él y dejó de atenderlo. Lo depositó y no regresó, lo que permitió a los profesionales recuperar el cuerpo", han dicho desde el Bioparc al periódico 'El Español'. Este hecho supone un éxito para el centro al haberse comprobado que el actuar de forma natural y no interrumpir el duelo del animal ha resultado ser la mejor opción para el desarrollo mental del chimpancé y la aceptación de la muerte de su pequeño.

Este comportamiento no es una novedad entre los simios, y es que en esta subespecie pan troglodytes verus, es habitual que el duelo tenga lugar de esta manera y con estos tiempos de por medio, más o menos aproximados y dependiendo siempre de la forma de ser del animal. No obstante, sí supone algo que no dejó de llamar la atención al producirse en un Bioparc ante las miradas de miles de visitantes día tras día.

¿Cómo murió?

En el momento de la muerte, las ubres de la hembra presentaban poco volumen, pero los pezones y el acto de mamar de la cría evidenciaban la buena alimentación. El bebé había mostrado una actividad normal hasta el día anterior, pero el pequeño chimpancé acabó muriendo por causas naturales.

Cuando su corazón dejó de latir, los cuidadores del parque realizaron una intervención, pero muy limitada dadas las circunstancias. Para su disgusto, no lograron evitar el fatal desenlace. El otro bebé sí sobrevivió y, a día de hoy, se encuentra en perfecto estado.

