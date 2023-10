Una mujer, devastada por el incendio en Vigo: "La gente gritaba, gritos de quemarse, de no tener cómo salir"

El edificio número 6 de la calle Alfonso X de Vigo ardía esta madrugada. Un incendio que ha dejado cuatro víctimas mortales, entre ellas, tres menores. El otro fallecido es una mujer, la madre de los niños de entre 8 y 14 años, aseguran los vecinos, aunque fuentes policiales aun no han confirmado su parentesco.

También hay varios heridos, entre los que se encuentran el padre y su bebé, al que salvó la vida. El incendio del bloque de viviendas ha consternado a los vecinos, que creen que el fuego ha sido intencionado.

Primero comenzó a arder el portal del inmueble, así lo apuntan fuentes oficiales, si bien los vecinos añaden que también hubo fuego en la quinta planta, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, aunque este detalle e encuentra bajo investigación.

Los vecinos -según recoge 'EFE'- sospechan de un antiguo vecino que vivía en el quinto y que fue desalojado hace un mes y que al irse dijo: "Si aquí no voy a vivir yo, no va a vivir nadie".

La rápida intervención de los bomberos pudo sofocar las llamas rápidamente. El caso se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia. La comitiva judicial se desplazó hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento de los cadáveres, ha señalado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Oí gritos de gente quemándose"

Una vecina de la zona asegura que esta madrugada ha vivido un horror. "He vivido un edificio en llamas, la gente gritaba, unos gritos de quemarse, no de auxilio, gritos de que no tienen cómo salir, humo, muchos nervios...", expresaba emocionada por el suceso.

El alcalde Abel Caballero asegura que Vigo está hoy de luto. Que se encuentra consternado por la noticia del incendio que ha dejado cuatro fallecidos. "Quiero transmitir nuestro pésame y nuestro afecto", expresaba.

"En paralelo, mientras se extinguía el fuego, evacuamos por escalera a los ocupantes del edificio, ayudados por 11 efectivos de la policía local".

Las familias atendidas desde el punto de vista psicológico y social serán realojadas en el albergue municipal con un equipo multidisciplinar: psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales.

Ocho personas siguen hospitalizadas

Un total de ocho personas siguen hospitalizadas como consecuencia del incendio en un edificio de una céntrica calle de Vigo, pero el estado de uno de los heridos es muy grave y la niña de ocho años de edad ha tenido que ser trasladada a la unidad de quemados del hospital de A Coruña.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde una de las tres personas ya ha sido dada de alta y también al hospital de Povisa, donde permanecen un total de cinco personas en la UCI, una de ellas muy grave, mientras que dos personas que habían sido atendidas allí ya recibieron el alta.

Fuentes policiales han confirmado que los fallecidos son una mujer y tres menores, y algunos vecinos han apuntado que se trata de una madre y tres de sus hijos.

Al resto de vecinos del edificio, que tuvieron que ser evacuados, se les buscará realojo y recibirán atención por parte de los servicios municipales.

Tres días de luto

Un equipo de psicólogos especializados en emergencias acudieron al lugar para atender a los vecinos, que fueron desalojados. Al parecer, todos eran 'okupas' menos unos inquilinos de renta antigua que viven en uno de los primeros pisos.

Además de los bomberos de Vigo y Policía Nacional, han intervenido Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Local. También se ha desplazado a Vigo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha desplazado a Vigo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado "desolado" por el incendio y ha agradecido la "rápida reacción" de los servicios de emergencias. El Ayuntamiento de Vigo ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta.