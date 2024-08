Muere un turista en Mallorca después de que un nido de aves atascara el tubo de gas de su edificio

Un turista neerlandés de alrededor de veinte años murió el pasado 30 de julio en un edificio de Palma de Mallorca como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono. La Policía ha informado este lunes de que se trató de una muerte accidental, provocada por la nidificación de aves en el tubo del gas.

Según las autoridades, en el piso se alojaba un grupo de once jóvenes turistas procedentes de Países Bajos. Dos dormían en una habitación contigua al habitáculo en el que se encuentra el calentador de gas butano. La noche del terrible suceso, uno de ellos no podía dormir debdo a un gran dolor de cabeza. Se levantó de la cama y encontró a su amigo tendido en el suelo. En un primer momento pensó que estaba durmiendo, pero seguidamente se dio cuenta de que no respiraba.

Entonces, llamó a los servicios de emergencias. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y de Policía Científica se desplazaron al piso para averiguar las causas del incidente. También acudieron varias ambulancias. Los facultativos intentaron salvar la vida al turista realizándole maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Pero este no respondió a los estímulos y los sanitarios no pudieron más que certificar su fallecimiento. El personal sanitario también atendió al amigo de la víctima mortal, que presentaba fuertes dolores de cabeza.

Los agentes recabaron datos de los jóvenes, que comentaron que desde hacía dos días se percibía olor a gas en la casa. Los técnicos comprobaron que el tubo de evacuación de gases se encontraba obstruido por el efecto de la nidificación de las aves del entorno, que habían depositado en su interior muchas hojas, hierbas y pajas para construir su nido. Eso provocó que los gases de la combustión del calentador no pudiesen salir al exterior y retornaran hacia atrás, provocando una acumulación altamente peligrosa de monóxido de carbono en el cuarto de calderas y en las habitaciones colindantes.

La Policía tomó declaración a la empresa mercantil que gestiona el alquiler de la vivienda, pero esta aseguró no tener conocimiento de problemas de olores de gas y afirmó que disponían de un servicio de mantenimiento que inspeccionaba las viviendas periódicamente.

Otras dos personas afectadas

Según medios locales, en el transcurso de las pesquisas, el amigo del fallecido volvió a encontrarse mal y tuvo que ser hospitalizado. De hecho, tuvo que ser tratado en la cámara hiperbárica para limpiarle la sangre de monóxido de carbono administrándole oxígeno a alta presión. De madrugada, otro joven tuvo que ser evacuado también a un centro sanitario al presentar síntomas similares al de su amigo.

No ha trascendido información acerca del estado de salud de los otros ocupantes de la vivienda.

