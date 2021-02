Muere Christopher Plummer a los 91 años, legendaria estrella del cine y protagonista de 'Sonrisas y lágrimas'

Christopher Plummer, actor de origen canadiense que protagonizó películas como "Sonrisas y lágrimas" y "Beginners", ha fallecido en su casa de Connecticut. Tenía 91 años. Plummer fue mas conocido por interpretar al Capitán von Trapp en el musical "Sonrisas y lágrimas" pero se convirtió en 2012 en el actor de mayor edad en ganar el Premio de la Academia como actor de reparto por su papel secundario en la película "Beginners".

Un gran actor

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales, un humor autocrítico y la música de las palabras", ha recordado uno de sus amigos, Lou Pitt. "Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros".

Christopher Plummer tenía una imponente presencia teatral con una voz bien cultivada y resonante. Tuvo una carrera larga y reconocida sobre los escenarios con dos premios Tony. Su aparición en las películas, "El Informante", "12 Monos", "Star Trek VI" y "Una mente maravillosa", y contribuyó con las voces de "Up" y "An American Tale". Uno de los papeles más memorables de Plummer fue en la conmovedora película animada de Pixar "Up", interpretó a Charles Muntz, un anciano con la misión de realizar el sueño de su difunta esposa.

Al cerrarse la primera década de 2000, Christopher Plummer apareció en "El imaginario del doctor Parnassus" pero fue su papel como el autor Leo Tolstoy en "La última estación" lo que le valió una nominación al Oscar como actor de reparto. Plummer se sumergió en otros géneros, incluida la acción, como "El sacerdote" y "The Girl with the Dragon Tattoo", pero sorprendió como Hal, un anciano y padre enfermo de cáncer que acababa de salir de el armario, en "Beginners" de 2010, por la que ganó un Oscar.

Un auténtico canadiense

Nacido como Arthur Christopher Orme Plummer en Toronto, creció en Montreal, donde asistió a la Jennings Private School. Hizo su debut en el escenario en una producción de 1948 de "Cymbeline" en el Canadian Repertory Theatre en Ottawa, seguida poco después por una producción televisiva de "Othello".

Emigró a Nueva York a principios de los años 50, trabajó en la televisión y su debut en Broadway se produjo junto a Katharine Cornell en "The Starcross Story" de 1954.