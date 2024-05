La mejor tortilla del mundo se come en San Sebastián

La web TasteAtlas, un portal gastronómico dedicado a las reseñas de locales hosteleros y cualquier sustento comestible, ha elaborado un ranking para escoger la que, según ellos, es la mejor tortilla de patatas del mundo. El resultado deja diez restaurantes españoles entre los mejores, siendo el Bar Néstor, de San Sebastián, el favorito para los magistrados de este portal.

Ubicado en la zona vieja de San Sebastián, el Bar Néstor es un histórico de la hostelería donostiarra con un menú simple, pero de calidad. Abrió sus puertas por primera vez en el año 1980 de manos de Néstor Morais y Pilar Senra y no solo sus tortillas lo brindan de encanto. Solo tiene una mesa, la número 19, que, si hay suerte, se puede compartir con otros comensales. Es común ver a la clientela consumir en barra, no solo su afamada tortilla, sino un buen chuletón con una no menos popular ensalada de tomate. Pero sin duda, el plato estrella es su tortilla.

Se hacen dos al día, una a las 13:00 y otra a las 20:00. La elaboración no tiene mucho misterio: patata, huevos camperos, aceite de oliva, cebolla y pimientos verdes. Todo ello combinado con un toque de cariño en la preparación para "crear este milagro", lo cataloga El País.

Con el Néstor exhibiendo este "título mundial" de Taste Atlás, los degustadores de tortilla de patata pueden husmear otro ranking y comprobar, tenedor en mano, cual de ellos se acerca más a su gusto.

Campeonato de tortilla en Euskadi

El pasado 9 de marzo, y coincidiendo con el Día Mundial de la Tortilla de Patata, se celebró el campeonato de Euskadi con los cocineros "actuando" sobre el terreno y bajo el juicio de notables maestros de los fogones. Alli se presentaron a evaluar: Eneko Atxa, Josean Alija, Álvaro Garrido, Nacho Solana, Zuriñe García, Teresa Monteoliva, Carlos Olabuenaga, Aitor Elizegi, Dani Samperio, Rafael García Santos o el organizador Aitor Lexartza. Un jurado de kilates.

El vencedor fue el Kapadokia, otro templo del comer en la parte vieja donostiarra.

Si bien el Néstor es un clásico entre las tascas de la zona, el Kapadokia es un local con una cocina vanguardista elaborada a partir de producto km 0 y un toque personal de su joven equipo.

Las discusiones sobre la mejor tortilla de patata pueden prolongarse en el tiempo tanto como el debate de si esta debe o no llevar cebolla. Un debate sin fin. Pero si nos dejamos guiar un poquito por los que saben, no es mala idea coger un billete rumbo a la parte vieja de San Sebastián. El acierto ahí está asegurado.

