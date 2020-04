Un médico pide ánimos para un paciente con coronavirus a punto de tirar la toalla y convierte "Hola Pedro" en 'trending topic'

Un médico de Badajoz ha hecho un llamamiento a través de Twitter en el que pedía mensajes de ánimo para un paciente de coronavirus de 79 años que estaba a punto de tirar la toalla. Carlos Hernández contaba en su mensaje que Pedro, su paciente, había dado positivo en la prueba PCR del COVID-19 por quinta vez, después de 46 días con síntomas.

"Está desolado y con ganas de tirar la toalla. Si me dejáis mensajes por aquí, diciendo de dónde sois y mandado ánimos se los paso", escribía el joven médico, tras pedir a Twitter que hiciera su "magia". Y así fue, recibiendo miles y miles de respuestas en poco menos de 24 horas.

El primer mensaje de ánimo le escribió él mismo: "Pedro soy Carlos, tu médico. Mucho ánimo!! Verás como en pocos días puedes volver a abrazar a tu mujer. Estamos contigo!!". Los tuits de ánimo no tardaron en llegar, entre ellos, destacan el que ha escrito la periodista de Onda Cero Julia Otero y la propia cuenta de la Guardia Civil.

Tal ha sido la repercusión que "Hola Pedro" se ha convertido en 'trending topic' y los mensajes de ánimo han logrado emocionar al propio paciente. "Acabo de hablar con Pedro y con su hija. No sabéis la llorera que nos hemos pegado los dos... Le he dado a su hija los primeros 300 mensajes impresos. El resto se los irá leyendo su nieta directamente desde twitter", escribía el médico en Twitter.

Espejo Público ha podido hablar con el doctor y el paciente este mismo miércoles. "Me vine abajo cuando me dijeron las noticias de las pruebas y me puse fatal, luego ya he reaccionado y ahora mismo me encuentro con ánimo", aseguraba Pedro en la entrevista.