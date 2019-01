El marido de Romina no dio importancia a la desaparición porque no era la primera vez: "Desaparecía 20 días, por lo menos, o un mes"

Raúl Díaz, marido de Romina Celeste, una joven paraguaya que lleva desaparecida desde Nochevieja, cuenta que todo comenzó "la noche del 31 al 1" cuando su mujer le dijo que "necesita mucho dinero para ir a por su hijo a Paraguay", donde vive con sus abuelos. "Me dice que necesita 5.000 euros al menos y, claro, yo no dispongo de ese dinero ni siquiera inmediatamente", señala él.

El marido, que ya ha sido detenido como posible responsable de la desaparición, relató en una entrevista a Lancelot Medios, previa a su detención, que él se fue de casa "por evitar una discusión". "Me voy, estoy toda la noche y toda la mañana por costa dando paseos, viendo el amanecer, tomándome unas cervezas y llego a casa a las tres de la tarde", cuenta.

"Cuando llego a casa no está (Romina). No dejó ninguna nota, se llevó su ropa, mi móvil personal, unos 200 euros, aseo suyo y una mochila de viaje", asegura.

El marido explica que no le sorprendió su ausencia porque "no era la primera vez que se había ido". "Desaparecía 20 días, por lo menos, o un mes", reconoce.

Raúl Díaz asegura que no dio importancia a la desaparición de su mujer "hasta el día siete por la tarde que me llama su familia de Paraguay" preguntando por ella. "Hasta la llamada de la familia de Paraguay yo no me alarmo porque se ha ido a buscarse la vida para ganar ese dinero, lo extraño es que no se pusiera en contacto con su familia", señala.