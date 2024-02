María del Monte declara hoy en el Juzgado de Instrucción: "Confiamos en la justicia y en la presunción de inocencia"

Hace unos días saltaron todas las alarmas: el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, fue detenido por ser el presunto autor intelectual del robo con violencia que vivió María del Monte en su casa el pasado 24 de agosto de 2023. Este viernes 16 de febrero se espera que tanto ella como su círculo cercano: su mujer y la hija junto con el marido de ésta, declaren en el Juzgado de Instrucción que lleva el caso, en este caso el número 16 de Sevilla.

En esta declaración, Del Monte va a hablar sobre lo sucedido en su casa hace unos meses y sobre la supuesta implicación de su sobrino en el suceso como autor intelectual.

Declaraciones de la cantante

María Del Monte ha llegado acompañada al juzgado de su mujer Inmaculada y alegaba lo siguiente: "nosotras estamos tranquilas, porque no venimos a nada más que a contar lo que nos pasó". La situación, señala que para ellas fue "muy dura" y ha querido dejar clara su "confianza en la justicia" y a la "presunción de inocencia".

Unas declaraciones que el abogado, Joaquín Moeckel, califica como "exquisitas". Moeckel ha manifestado que, respecto a los rumores de que la cantante y su pareja iban a retirar la demanda, son totalmente falsos: "las denuncias se retiran cuando el hecho delictivo ha desparecido".

De confirmarse que Antonio Tejado haya estado detrás del delito, sería algo muy grave ya que según ha señalado el abogado de Del Monte, no solo ha sido un robo, sino que ha sido detención ilegal, lesiones, pertenencencia a una organización criminal, etc. Por tanto, "el juzgado hace bien en dictar la prisión provisional" de Tejado, alega Moeckel. En cuanto a las sospechas de que se el autor intelectual, el abogado deja claro que si se ha decidido desde un juzgado pinchar el teléfono a alguien, no es en vano, sino que "cuando se permite una cosa tan privada como la comunicación personal de un móvil, los indicios de criminalidad son bastantes".

Un robo terrorífico

El delito del que se acusa a Antonio Tejado como autor intelectual no es un simple robo, sino que las siete personas acusadas iban con rostros cubiertos y guantes con el objetivo de no dejar huellas. En la casa, (que se sospecha que ya conocían), sustrajeron una cantidad de dinero que aún no se conoce y amordazaron y amenazaron a María del Monte y su familia.

En el caso han participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, patrullas de seguridad ciudadana, el GAR y el Servicio Criminológico, además de, por supuesto, la Policía Local de Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.