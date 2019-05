El maltrato psicológico podría ser motivo para desheredar en Cataluña

La Conselleria de Justicia prepara un anteproyecto de ley para que el maltrato psicológico sea motivo para desheredar en Cataluña, ha informado la Generalitat en un comunicado este viernes.

La regulación de las sucesiones ya establece como motivo para desheredar el "maltrato grave", pero Justicia prepara un cambio para que, igual que en los maltratos físicos, los testadores puedan dejar sin herencia a quiénes les maltraten psicológicamente.

El proyecto de norma también permitirá desheredar a los legitimarios que maltraten psicológicamente a la pareja o los padres del autor del testamento. El objetivo es proteger a las personas que hagan el testamento, especialmente a las de edad avanzada y dependientes, y la modificación estará dentro del anteproyecto de ley de actualización del Código Civil de Cataluña que la Conselleria de Justicia llevará al Govern en las próximas semanas para su posterior tramitación parlamentaria.

Ester Capella

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha manifestado al visitar un 'casal' de gente mayor en Cornellà de Llobregat (Barcelona) que "sin respeto por los padres y madres, no hay dignidad" y ha avisado de que los hijos que maltraten psicológicamente a sus progenitores perderán su derecho a legítima. "No tocarán ni un euro. No podemos banalizar ningún maltrato ni podemos dejar las personas mayores en la estacada", ha expresado.

Chakir El Homrani

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha destacado que frecuentemente las circunstancias del maltrato, especialmente el psicológico dentro de la familia, "hace que solo uno de cada diez casos se denuncie".

"No queremos que esto quede silenciado y que nuestra gente mayor se sienta sola", ha declarado, y ha anunciado que este verano se inicia el despliegue territorial de la lucha contra los maltratos y el refuerzo de la formación de los profesionales de servicios sociales.

Según datos de la Enquesta de Seguretat Pública de Cataluña, los abusos psicológicos suman el 44% de los maltratos, seguidos de las negligencias (29%), los abusos patrimoniales (15%) y los físicos (12%).