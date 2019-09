Los miembros de la manada acusados por el robo de unas gafas, el Boza, el ex Gaurdia Civil y el Prenda, declararon por videoconferancia en el juicio que se produjo el pasado 10 de septiembre. Ahora ha salido la resolución del juicio y han sido condenados a pagar un total de 270 euros por el valor de las gafas.

Este delito se cometió tan solo dos días antes de que agrediesen a una joven en los San Fermines de 2016, agresión por la que fueron condenados a 15 años de cárcel tras el recurso del Supremo.

El caso del robo ha traído la controversia por la denuncia presentada por la dependienta y el vídeo presentado como prueba en el que se ve a los acusados robando.

Se puede ver que los acusados robaron tres gafas pero en la denuncia se puso cinco. Lo cual podría ser un hecho diferenciador ya que si hubiesen sido cinco el valor de las gafas habría sido mayor por lo que los miembros de la manada se enfrentarían a un delito de hurto leve mientras que si hubiesen sido cinco el delito sería grave.

Si el precio de las gafas hubiese superado los 400 euros podrían haber sido sentenciados con una pena de siete meses de prisión, pero al acreditarse que no son cinco gafas, sino tres y que, además, la suma de esas tres no supera los 400 euros se queda en un delito leve de hurto y son condenados a una multa de 270 euros por lo que no ha tenido consecuencias penales.