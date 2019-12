La Audiencia Provincial de Burgos ha decidido dejar hoy de nuevo en libertad a los tres ex jugadores de La Arandina tras celebrarse una vista en la que se iba a dirimir si debían entrar o no en prisión. De momento, se van a casa hasta que haya una resolución definitiva por parte de la Audiencia, en unos días. De momento, entienden que no hay riesgo de fuga.

A la vista estaban convocados los tres exjugadores, R.C.H, C.C.S. 'Lucho', y V.V.R. 'Viti', así como las partes que han participado en el proceso, es decir, las acusaciones y el Ministerio Fiscal, desde el que se solicitó el ingreso en prisión de los jóvenes después de conocer la sentencia condenatoria.

Los tres exjugadores de La Arandina están condenados, cada uno de ellos, a 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor y a 24 años más de cárcel por dos delitos de cooperación necesaria. Los condenados, que según la sentencia tienen que hacer frente, además, a una indemnización conjunta de 50.000 euros, anunciaron tras conocer el fallo del tribunal su intención de recurrir la sentencia.

En las inmediaciones de la Audiencia de Burgos se han concentrado decenas de personas, unos que bajo gritos de 'Yo si los recreó' y Nos presión sin pruebas', portaban pancartas en la que se podía leer 'Presunción de inocencia', 'Su palabra no vale más que la nuestra' y 'Más pruebas y menos especulaciones" han mostrado su apoyo a los condenados.

Frente a ellos, unas quince personas se ha concentrado en apoyo a la víctima menor de edad bajo gritos de 'No estas sola' y 'Yo sí te creo'.

Agentes de la Policía Nacional y Local se han desplegado ante el Palacio de Justicia para evitar altercados y garantizar el acceso a la Audiencia Provincial.