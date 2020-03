Padres de alumnos del colegio en el que un profesor tiene coronavirus: "Estamos preocupados, no alarmados"

Más información Un profesor de 60 años da positivo por coronavirus en Madrid

"Estamos tranquilos" ha afirmado una de las madres a la entrada del Colegio, "no sabemos más". "La situación nos la cuentan por email. Estamos todavía esperando las llamadas del colegio para explicar la situación", afirma otra. Hoy la salida del Colegio Santa María la Blanca, en Montecarmelo, en Madrid, era un hervidero de medios de comunicación. "Nos han llamado uno a uno a todos los padres de tercero de primaria".

La situación en el centro educativo madrileño donde ha tenido lugar el primer contagio por coronavirus se ha vista alterada hoy por la visita de los padres y madres para pedir información. El colegio ha informado a las familias del contagio de uno de sus profesores, ingresado en el hospital.

"Mi hija pasó una gripe muy fuerte hace un mes, pero muy fuerte. No estaba diagnosticada. Tomó paracetamol y nada más" ha comentado otra de la madres sobre la situación de su hija, "no le hicieron ningún tipo de prueba". El colegio ha iniciado medidas de desinfección, algo que también ha comunicado al colectivo de padres, "Nos han dicho que están desinfectando las clases, las aulas", "Lo están limpiando todo".

Por el momento el centro educativo continúa las clases con normalidad, no se ha establecido ninguna cuarentena. El centro se ha puesto en contacto con todas las familias a través de correo electrónico y ha informado del caso a la Consejería de Educación.

Uno de los padres ha aparecido con mascarilla a recoger a su hijo: "Espero que cuando me vea no se asuste", "Esto es normal, lo vemos en todos los medios, y en diferentes países", "tenemos que ser responsables, no alarmar".

En una circular, enviada a las familiares, el colegio ha informado a las familias cual es el protocolo a seguir entre alumnos y profesores. Para los responsables del centro educativo su “prioridad” es el bienestar y cuidado de sus alumnos, familiares y del equipo docente. Por el momento las clases continúan.