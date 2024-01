Llegan más de 600 personas en varios cayucos este fin de semana a Canarias

El goteo de embarcaciones en la ruta migratoria canaria es incesante. Desde este sábado y hasta la tarde del domingo, son 9 las embarcaciones que se cuentan en distintos puntos de la costa de Canarias.

Un cayuco llegaba este sábado a Gran Canaria con 63 migrantes a bordo, lo hacía siendo rescatado por Salvamento Marítimo en aguas próximas a la isla y era trasladado a Arguineguín.

Llegada masiva a El Hierro

Los servicios de emergencia de la Isla de Meridiano no han parado en todo el fin de semana, hay voluntarios que no han podido ni dormir. En la la tarde del sábado, fueron tres embarcaciones las que fueron atendidas. Durante la madrugada del domingo, otros dos cayucos fueron avistados cerca de La Restinga y este domingo cuatro embarcaciones más han sido escoltadas y atendidas a su llegada al puerto.

Tres migrantes fallecidos, testigos afirman que otro fue lanzado al mar

Una de estas barcazas que llegó hasta La Estaca llevaba a 55 migrantes, entre ellos 2 fallecidos. Otro migrante perdió la vida cuando era asistido a su llegada al muelle. Los testigos de esta embarcación aseguran que tiraron por la borda el cuerpo de otra persona estando próximos a la costa. Los demás supervivientes se encontraban en un estado crítico de salud.

No paran de llegar embarcaciones

Los efectivos de emergencias, Cruz Roja, Protección Civil y Salvamento Marítimo, no cesan en su labor de atención a estas embarcaciones. Tan pronto una es escoltada a puerto, otra es detectada y la Salvamar vuelve a salir a por ella. Algunos no podido dormir en dos días, como Francis, voluntario de Protección Civil, que salió de su trabajo este viernes a las 14:00 horas y todavía no ha podido volver a su casa porque los avisos de llegadas son continuos.