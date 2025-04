Llega un cayuco con 71 hombres a bordo a El Hierro en plena alerta meteorológica

En la mañana de este miércoles, un cayuco con 71 hombres a bordo fue avistado a tres millas al sur de la isla de El Hierro. La embarcación fue escoltada hasta el puerto por la Salvamar Adhara, en un operativo coordinado por Salvamento Marítimo.

Este nuevo rescate se produce en un contexto de condiciones meteorológicas adversas, ya que el Gobierno de Canarias ha decretado una alerta por lluvias y una prealerta por viento y fenómenos costeros en todo el archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan fuertes precipitaciones y tormentas en El Hierro durante las próximas horas, con avisos de nivel naranja y amarillo vigentes desde esta tarde hasta el mediodía del jueves.

El Gobierno deberá asumir a los menores a partir de hoy

La llegada de esta nueva embarcación coincide con una jornada clave para la gestión de la inmigración en el archipiélago. Hoy vence el plazo de diez días que el Tribunal Supremo concedió al Gobierno central para asumir la acogida de 1.221 menores refugiados no acompañados que permanecen en Canarias.

El auto del Supremo, de cumplimiento "inmediato e improrrogable", responde a una demanda presentada por el Ejecutivo canario, que lleva años denunciando la saturación de su sistema de protección de menores. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez estudia aún los tiempos y ha anunciado que presentará alegaciones, alegando la falta de recursos estatales y la complejidad logística del proceso. Mientras tanto, la tutela de los menores seguirá recayendo sobre Canarias.

El Ejecutivo de Canarias estudia presentar un recurso para exigir al Estado una compensación económica por los gastos derivados de la gestión de menores migrantes no acompañados durante el último año. El mantenimiento de más de 5.500 menores ha supuesto un esfuerzo que califican de "inasumible" para una comunidad con competencias limitadas y sin capacidad para redistribuir los menores por el territorio peninsular.

Debate clave en el Congreso sobre la Reforma de la Ley de Extranjería

Este jueves, el Congreso de los Diputados debatirá y votará una modificación de la Ley de Extranjería que permitiría legalizar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. El Gobierno ha pedido al Partido Popular que apoye la reforma, tras semanas de tensión política en torno a esta cuestión. Sin embargo, el PP se ha mostrado reticente y ha calificado la propuesta de improvisada.

Canarias, en el centro de la política migratoria

La combinación de estos factores, la llegada de embarcaciones en condiciones extremas, la presión judicial al Ejecutivo central y la inminente votación parlamentaria, sitúa a Canarias una vez más en el centro del debate migratorio nacional. El Gobierno Autónomo continúa haciendo frente a la cuestión migratoria en solitario, enfrentando dificultades a la hora de materializar la acogida, con un sistema ya colapsado.

El ejecutivo autonómico declaraba oficialmente la situación de Emergencia Migratoria ante la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados. Los recursos no alcanzan para garantizar una atención digna a los migrantes, en especial a los menores no acompañados.

Mientras tanto, la llegada de cayucos no se detiene, y el mar, incluso en días de tormenta, sigue siendo la vía desesperada para quienes huyen de la pobreza y la violencia en África.

