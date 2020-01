La simulación de una procesión en la ermita del Rocío durante la Nochevieja que divide a la gente de Huelva: ¿Humor u ofensa?

"Que no nos falté de ná, que no, que no..." debieron de pensar este grupo de personas que en Nochevieja, ya en la madrugada, decidieron emprender una procesión de 'Semana Santa' a las puertas de la ermita de El Rocío, en Huelva.

El vídeo, que fue subido a las redes sociales, comenzó a hacerse viral, provocando el aumento del enfado de los rocieros que consideraron la escena como una "aberración" y "de escarnio público".

Según Independientes por Almonte, el vídeo puede suponer “constitutivos de delito de profanación de un lugar sagrado y de ofensa a los sentimientos religiosos y a la devoción de un pueblo. Hechos que pueden ser susceptibles de condena penal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 524 y 525 del Código Penal, así como una vulneración del artículo 16 de la Constitución Española, entre otras normas del ordenamiento jurídico”.

Para la organización, ni el momento -una Nochevieja de madrugada-, ni el humor son excusa para considerarlo una ofensa. "No vamos a consentir que se dañe el sentir de nuestro pueblo de devoción a su Patrona, ni nuestras tradiciones. Somos respetuosos con todo tipo de creencias religiosas y exigimos el mismo respeto".