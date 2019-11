La policía detecta 81 menores en peligro por violencia de género en apenas 15 días

En apenas 15 días, la Policía ha detectado y ha alertado de que hay 81 niños, hijos de mujeres que han denunciado violencia de género, en "peligro".

Los expertos insisten en la importancia de la denuncia para proteger a esos menores aunque son conscientes de que muchas mujeres no denuncian, precisamente, por sus hijos.

"Te voy a dar donde más te duele": la amenaza del maltratador

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia de Género, asegura que, a veces, las mujeres no quieren denunciar porque creen que " mientras esté yo en mi casa los palos los recibo yo" . Si yo me voy de mi casa quien protege a mis hijos, no puedo dejar a mis hijos con el maltratador" y recuerda que es el maltratador el que le hacer sentir así y que además "amenaza con quitarle la custodia de los niños". Muchos de ellos acaban asesinando a sus propios hijos para hacer daño a la mujer con lo que más quieren. Suelen decir, asegura Carmona, "te voy a dar donde más te duele".

"Mamá, ahora somos más pobres pero estoy más tranquilo"

Ana Bella, responsable de la Fundación que lleva su nombre para apoyar a la red de las mujeres supervivientes de violencia de género, recuerda lo que le dijo su hijo cuando se marcharon de casa. "Me fui de mi casa, lo deje todo, me fui con un subsidio de 320 euros, nadie me alquilaba con 4 niños chicos pero mi hijo me decía; mamá ahora somos pobres pero estoy tan tranquilo"

"Por vuestros hijos, salir"

Elena Palacios, inspectora jefe de la Policía Nacional, asignada a la Unidad de Atención de Familia y Mujer, les pide a las mujeres que "por sus hijos, denuncien". Recuerda Palacios que muchas mujeres "justifican la no denuncia por sus hijos y en mi experiencia de trabajar con menores están deseando que mamá de el paso". Anima a todas las mujeres que no esperen y que denuncien cuanto antes porque los menores son los más vulnerables "tiemblan cuando escuchan los pasos" y esas vivencias dejan secuelas de por vida.

Según cifras que maneja el Ministerio del Interior se han detectado 5.163 casos de menores a cargo de víctimas de violencia de género que se encuentran en situación de vulnerabilidad, más de 300 en riesgo extremo.

El protocolo de valoración del riesgo es el formulario que los policías hacen a las mujeres que acuden a poner una denuncia por maltrato. Consiste en una serie de preguntas a través de las cuales se estima el riesgo de reincidencia del agresor..

Alrededor del 50 % de las mujeres incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género,VioGén, tiene hijos. Y uno de cada cuatro de esos menores está en situación de vulnerabilidad, según las estadísticas de Interior.

El sistema dispone de una serie de indicadores que intentan averiguar en qué medida el menor puede estar expuesto a una situación de violencia en casa. Si identifican una situación de vulnerabilidad, lo trasladan a juzgado y fiscalía para que si es preciso se adopten medidas de protección o sobre la custodia y el régimen de visitas.

Los responsables de Viogen son firmes defensores de las pulseras telemáticas porque garantizan la capacidad de reacción y creen que la formación de los funcionarios, que reciben la denuncia de la mujer y evalúan e un primer momento el riesgo, es fundamental.