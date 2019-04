La nieve complica el tráfico en toda la cornisa cantábrica y parte de Castilla y León

La nieve caída en las últimas horas en Cantabria, que permanece en alerta roja por este fenómeno meteorológico, está complicando el tráfico en gran parte de la región y en las conexiones con la Meseta y con Vizcaya, por las nevadas pero también por el granizo que ha hecho su presencia. Según informa la Guardia Civil de Tráfico, en la Autovía de la Meseta (A-67) están embolsados más de 50 camiones en Arenas de Iguña -vehículos que iban hacia Palencia- y 15 en Reinosa, así como los que se contabilicen en la zona de Aguilar de Campoo (Palencia), que son los vehículos que se dirigen a Cantabria.

A las 8.30 horas, esta autovía no presentaba problemas para la circulación de turismos, aunque durante la noche ha sido obligatorio el uso de cadenas y varios vehículos se han quedado atascados por la nieve a la altura de Santiurde de Reinosa, según informa también el servicio de emergencias 112 del Gobierno cántabro.

En la zona de Laredo, en la Autovía del Cantábrico que conecta Cantabria con Vizcaya, en un sentido, y Asturias, en el otro, se mantiene la circulación condicionada por una fuerte tormenta de granizo que ha causado problemas en esta vía, que por las mañanas suele tener bastante tráfico por los vehículos que se dirigen a Vizcaya, según recuerdan las mismas fuentes.

Situación en Castilla y León

Castilla y León, una de las comunidades más perjudicadas por las inclemencias climatológicas de esta madrugada, mantiene aún intransitables 4 carreteras por nevadas en la provincia de Burgos BU-570, BU-571, BU-572 y algún tramo de las CL-629, mientras que en León permanecen cerradas la LE-223, LE-234, LE-333 y la CL-635.

Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en esta misma comunidad pero en la provincia de Salamanca, sólo continúa interrumpida la circulación en la DSA-191 por placas de hielo en la calzada. La nieve también han caído con intensidad en toda las comunidades del Cantábrico, y así, Asturias aún mantiene como intransitable la AS-348, mientras que en Cantabria sigue prohibido al tráfico el tránsito en las vías comarcales CA-280, CA-631, CA-643 y la CA-665.

Complicaciones en Galicia

El temporal de nieve que afecta a las provincias de Lugo y Ourense, obligando a cortar decenas de carreteras de alta montaña y a restringir la circulación en diversas vías, ha remitido progresivamente en intensidad y ha permitido levantar la situación de alerta amarilla.

La nieve ha dificultado también el transporte escolar. Según los datos facilitados por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, un total de 713 alumnos no han acudido a clase en 25 centros educativos. A pesar de ello, sólo uno, el CPI Poeta Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel, tuvo que suspender las clases, con 24 estudiantes afectados. Unos 680 alumnos no han podido acudir a clase en la provincia de Lugo.