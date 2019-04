La edil del Ayuntamiento valenciano de Catarroja, Datxu Peris, que tras la muerte del torero Víctor Barrio escribió en su perfil de una conocida red social que el aspecto positivo era que había dejado de matar, ha negado que se arrepienta de sus palabras.

A las preguntas de la prensa sobre si se arrepentía de los comentarios que vertió en una red social tras la muerte en julio de 2016 de Víctor Barrio, la concejal se ha limitado a decir que no. Peris manifestó tras la muerte que el aspecto "positivo" era que el torero había "dejado de matar" y explicó que "no podía sentir más por el asesino que ha muerto que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso". Su abogado ha alegado que estas palabras "no atentan contra el honor del torero".

La edil que frivolizó sobre la muerte de Víctor Barrio no se arrepiente

Por su parte, el abogado de la familia de Víctor Barrio y de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano, ha manifestado ante los medios su convencimiento de que el juicio, que ha quedado visto para sentencia, dará la razón a la acusación que ha sido apoyada "con firmeza" por el Ministerio Fiscal.

La edil está acusada por la viuda y los padres del torero de un delito de intromisión al honor por el que piden 7.000 euros de indemnización y que publique en las redes sociales el contenido de la sentencia.