La declaración de la víctima de 'La Manada' en el juicio: "El bloqueo que sentía era tan grande que no pude hacer nada, solo someterme a ellos"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración de la joven que ha denunciado a los cinco miembros de 'La Manada' por presunta violación.

En su comparecencia, el abogado de la defensa, Agustín Martínez, le pregunta si gritó o si fue amenazada en algún momento. A ambas preguntas, la víctima responde "no".

La defensa centró su argumento en que la joven no verbalizó una negativay que no hubo violencia. También en que ella estaba realmente preocupada y avergonzada porque la hubieran grabado y en que sus allegados pudieran verla en esas circunstancias pero no por que la hubieran violado realmente.

El otro abogado de la defensa, Juan Canales, le pregunta si el motivo de la denuncia fue el robo del móvil. "No, el motivo de la denuncia es que yo hice una cosa que no quería hacer", responde la chica.

En diferentes ocasiones, la joven insistió en que se sintió doblegada: "El bloqueo que yo sentía era tan grande que no pude hacer nada, simplemente someterme a ellos y hacer lo que decían y cerré los ojos y esperé a que eso pasara".

La fiscal realizó una pregunta muy concreta: "¿Usted en ningún momento consintió lo que ocurrió?". La joven responde "No".

Tratando de esclarecer algunos datos puntuales, el juez también preguntó a la denunciante si hizo algún gesto, alguna manifestación o alguna actuación. La chica vuelve a reiterar que no: "No hablé, no grité, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y no hice nada, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no".