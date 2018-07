Juan José Cortés y Juan Carlos Quer piden a los políticos que "castiguen con dureza" agresiones como la de 'La Manada'

Los impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable Juan José Cortés y Juan Carlos Quer, padres de las asesinadas Mari Luz Cortés y Diana Quer, respectivamente, piden a los políticos que "escuchen a los ciudadanos" y que "se castigue con dureza" las agresiones en grupo como las de 'La Manada'.

En un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla, Quer ha señalado que "en tan solo cuatro meses este país ha pasado de un punto de otro y la clase política se ha visto inmersa en el contexto de la realidad social", al tiempo que asegura que todo lo que está aconteciendo en el ámbito de la violación de los derechos de la mujer "es gravísimo" y que "aquellos que querían ver venganza en el lema 'Tu protección es nuestra lucha' no han visto venganza en la multitudinaria reacción que han tenido las mujeres españolas para decir basta ya".

Así que, continúa Quer, "hemos pasado de no derogar en caliente y no legislar en caliente, a legislemos mañana por la mañana, que es tarde para poder encontrar votos", toda vez que "espera que el sentido común de los españoles les lleve a leer entre líneas" y defiende que su Plataforma "no tiene ideología política".

"Los políticos se deben a los ciudadanos y si los españoles dicen que quieren que se mantenga la prisión permanente revisable y que es necesario modificar nuestro Código Penal en pro de la certidumbre de los derechos de la mujer, así ha de hacerse", y si no, añade, "debemos censurarlos en la urnas, que ahí es donde hay que censura la falta de coherencia".

Por su parte, Juan José Cortés asegura que "es legítimo intentar protegernos contra los ataques que se van produciendo cada vez de distintas formas" y señala que "se están produciendo nuevos tipos de delitos, que no están penados y no están matizados en el Código Penal".

"Los políticos hablan mucho pero hacen muy poco", lamenta el padre de Mari Luz, y apunta que "ellos lanzaron en los medios para hacer su precampaña el tema de La Manada, salieron incluso algunos a la calle, pero parece ser que ahora que están en el Gobierno no hacen nada".

De este modo, aboga por que los ciudadanos "le impongan a los gobernantes lo que quieren y no" y "queremos que se castigue con dureza la agresiones en grupo", porque "este tipo de agresiones no pueden pasar impunemente por nuestra sociedad y por nuestras pantallas de televisión y quedarnos pasivos ante lo que está pasando a nuestro alrededor".

"La sociedad civil debe decir de una vez por todas aquí estamos y no vamos a permitir que pasemos por ahí; y si tenéis que cambiar la legislación, cambiarla, que para eso estáis", afirma Cortés, que subraya que "si hay un movimiento social que quiere que este tipo de delitos se castigue de una manera más ejemplar o menos ejemplar, entonces tendrán que escuchar a los ciudadanos".