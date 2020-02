El joven con leucemia Pablo Ráez anuncia que volverá a casa

Pablo Ráez, el joven marbellí de 20 años que relata su lucha contra la leucemia en las redes sociales, ha querido compartir que este miércoles abandonará el Hospital Región de Málaga. Después de recaer en la enfermedad por segunda vez, anuncia que volverá a casa después de 62 días ingresado.

"Estas últimas semanas han sido de pura oscuridad y sufrimiento, para mí se queda todo eso, porque aunque intente explicarlo realmente es imposible haceros sentir con unas palabras el sufrimiento tan grande que he tenido. Ha habido momentos en los que pensaba que me quedaba ahí", escribe Ráez en su Facebook.

No han sido fáciles las últimas semanas para el joven que, sin embargo, añade que "de verdad que no me puedo creer que mañana yo vaya a salir de aquí, esto te cambia a más no poder, te hace fuerte, increíblemente fuerte".

Las características que definen a Pablo Ráez son la fortaleza y el positivismo que ha mantenido desde el primer día queriendo hacer pública su historia. Pero admite: "Es verdad, siempre fuerte, siempre positivo, nunca te rindas... pero admito que es tremendamente difícil".

La lucha no ha terminado para el joven que deberá seguir peleando por su recuperación. Además, sigue con su reto de aumentar a un millón el número de donantes de médula.