Invasión de polillas gigantes en Madrid: ¿Es una plaga? ¿Son peligrosas? ¿Por qué hay tantas este año?

Desde hace algunas semanas, los madrileños han notado un aumento de polillas por toda la comunidad. Conocidas como plusias, las polillas 'Autographa gamma' parecen estar por todas partes este año. Con sus hasta cuatro centímetros de longitud, estos insectos se pasean libremente, sobre todo en "distritos del sur y el sureste".

Esa es la información que han publicado desde el Departamento de Control de Vectores de Madrid Salud, en la que han admitido que "desde finales de mayo se han venido recibiendo cierto número de avisos sobre actividad de polillas ambientales diurnas (lepidóptera)", aunque, "no ha sido, en todo caso, un número de avisos muy destacado".

Asimismo, han asegurado que "no se estima riesgo relevante alguno", ni se ha procedido a ningún tipo de tratamiento de control con insecticidas. "En este caso, son totalmente innecesarios y perjudiciales desde el punto de vista medioambiental", ha explicado la autoridad.

Y tranquiliza: "pese a la alarma que pueda generar en algunos vecinos por el tamaño de algunas de estas polillas ambientales, son inofensivas".

¿Es una plaga? ¿Son peligrosas?

El aumento de polillas, en este caso, no se asocia con el inicio de una plaga. El término plaga -además de hacer referencia a la abundancia- se asocia al perjuicio que produce una especie, pero este no es el caso, porque estos animales no suponen perjuicio ninguno. "Distinto sería que en cultivos se detectase una presencia masiva", ha explicado el biólogo Óscar Soriano (MNCN-CSIC).

Lo que está claro es que estas polillas no son peligrosas para los humanos, ya que no transmiten ningún tipo de enfermedad. Además, no afectan a la ropa y, en cantidades normales, tampoco perjudican a las típicas cosechas o plantas de balcón. Lo que significa que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid deben estar tranquilos.

¿Por qué hay tantas este año? ¿Cuándo se irán?

Probablemente, el aumento de estos insectos voladores se deba a que, este año, hay menos depredadores, como por ejemplo lo vencejos. Además, el aumento de las temperaturas puede afectar. Así como los patrones migratorios y la abundancia de alimento (mucha vegetación).

Según los expertos, antes de un mes deberían desaparecer estos bichos, tan molestos para algunos. Aunque esta es la principal hipótesis, no es ninguna ciencia exacta y tendremos que ir viendo cómo evoluciona la situación. Pero, mientras, las autoridades reiteran su mensaje de tranquilidad y piden a los madrileños que aprendan a convivir con las polillas.

No es la primera vez que ocurre

Madrid Salud, en su intento de tranquilizar a la población, ha recordado que esta situación ya ha ocurrido más veces en el pasado, por ejemplo en los años 1962, 1996 o 2013. "Parece presentarse con patrones cíclicos, unos fenómenos naturales de duración limitada en el tiempo", apostillan desde el organismo.

"Las causas pueden ser multifactoriales, probablemente relacionadas con la existencia de ciclos biológicos, con migraciones propias de estas especies y con otras circunstancias ecológicas", concluyen.

