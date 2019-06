Inquilinos ideales que no pagan y realquilan la vivienda en el Raval

Muchos propietarios de viviendas de Barcelona denuncian que han sido engañados por lo que llaman 'inquilinos ideales'. Su modus operandi son buenas nóminas y muy educados, pero en cuanto entran a vivir en el piso dejan de pagar y realquilan la vivienda a turistas.

Uno de los propietarios, Óscar, cuenta que la inquilina parecía la candidata perfecta: buena presencia, nómina, dos meses de fianza y un adelanto del alquiler, pero pocos días después descubrió que el apartamento que tiene en el Raval lo están realquilando como piso turístico.

Óscar cuenta que "ellos tienen su abogado que amenaza, que le ha pedido 3.000 euros para solucionar el tema y me piden unos dos o tres meses de alquiler y yo les he dicho que no".

Las cámaras de seguridad los graban subiendo camas al piso, llegan a colocar hasta 8 literas en el interior.

Otro caso fue el de Montse que descubrió que su piso se ofertaba en Internet y se hizo pasar por turista para recuperarlo, Para ello tuvo que pagar 200 euros para recuperar su vivienda.

El proceso legal no es tan rápido ya que podría alargarse hasta dos años.

También te puede interesar...

Vecinos de Madrid denuncian que llevan 12 años recibiendo amenazas y agresiones de un grupo de okupas

Incidentes con los antidisturbios en un edificio con okupas en Barcelona