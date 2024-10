La impotencia de Carmen ante un vecino que se masturba frente a sus hijos: "Es como una película porno, grita y jadea"

El drama de Carmen y su familia comenzó en marzo del año pasado cuando falleció la madre de su vecino. Desde entonces se quedó solo en la vivienda del primer piso del edificio en el que están ambas casas y su comportamiento cambió por completo.

Empezaron los gritos y los golpes en la pared y al asomarse para ver qué ocurría, su vecino comenzó a insultarla y amenazarla. “Lo primero que hice fue llamar a la Policía Nacional que vino inmediatamente. Los agentes lograron calmarle pero esa paz duró muy poco porque al día siguiente volvió la pesadilla”.

Así relata Carmen el principio de un problema para el que no ve solución a corto plazo. “Hemos puesto varias denuncias, tiene dos sentencias condenatorias, pero la situación sigue exactamente igual. La policía ya ni viene porque no pueden hacer nada” se lamenta Carmen.

Asegura que grita y golpea las paredes todos los días y todas las noches a cualquier hora y que no pueden dormir pero lo peor no es eso sino el acoso al que se siente sometida ya que su vecino se masturba desnudo mientras la llama y lo hace a la vista de sus hijos. “Él vive en la casa de la planta baja y nosotros en la primera planta, nuestras ventanas dan a su patio y por ahí escuchamos todo. Ya no podemos ni abrir las ventanas para que mis hijos no escuchen sus jadeos”

La policía no acude porque no pueden hacer nada

Ella misma ha grabado en varias ocasiones cómo su vecino se pone en el patio bajo las ventanas de Carmen, completamente desnudo mientras se masturba durante largo rato y al tiempo que la llama por su nombre y le dirige obscenidades. La víctima asegura que además, en otras ocasiones se dedica a gritar y relatar escenas sexuales que rozan la pornografía, todo eso a horas en las que sus hijos están haciendo los deberes o cenando. “No podemos vivir tranquilos, solo quiero que mis hijos tengan una infancia feliz porque son menores y tienen derecho a no estar todos los días escuchando este tipo de expresiones”

El miedo se apoderó de ella y su familia cuando en una de las veces que ha sido detenido por armar escándalo, la policía nacional le incautó un cuchillo de grandes dimensiones. “Desde entonces tengo terror a que nos pueda hacer daño a mi o a mis hijos. Cada vez que entro y salgo de mi casa, lo hago con un espray de pimienta en la mano por si aparece”, asegura Carmen.

Para evitar cruzarse, ha hecho una separación en las escaleras que daban a la puerta de entrada de la casa del vecino, pero eso no significa que no lo puedan encontrar en la calle. “Me da mucha pena ver cómo mi hija de 7 años empieza a temblar cada vez que lo ve por la calle”, relata casi con lágrimas en los ojos.

Carmen ha hablado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna que le han asegurado que no pueden hacer nada, tampoco la policía ha logrado mitigar el problema. Están a la espera de fecha para dos juicios que siguen pendientes, uno por no cumplir una condena anterior y otro por acoso y amenazas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com