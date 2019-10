Consulta la predicción diaria del horóscopo de hoy miércoles, 1 de octubre de 2019 ofrecido por Rappel. Descubre qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud. La predicción de todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Piscis

Salud: un pequeño problema alérgico, que casi dabas por superado, puede molestarte unos días y fastidiarte, lo superarás en poco tiempo. Dinero: lleva adelante tus proyectos y no te agobies por los pagos que tienes. Tus ingresos mejorarán pronto y prepararás un buen viaje. Amor: si tienes pareja desde hace tiempo, haréis un viaje, que os parecerá una nueva luna de miel. El morbo y la pasión no tendrán freno.

Acuario

Salud: por miedo al dentista dejas pasar el tiempo sin acudir a su consulta, aunque deberías hacerte una revisión. Ten cuidado con la espalda. Dinero: piensa en los cambios y no te dejes llevar por tu mal genio en el trabajo. En todas partes hay que aguantar y tu mejor que nadie lo sabe. Amor: conocerás a una persona interesante, con la que iniciar un romance. Si en este momento no tienes pareja es porque no quieres a nadie.

Capricornio

Salud: intenta relajarte y recuperar el sueño que tienes atrasado, para coger fuerzas para los días que se aproximan. Dinero: tienes a tu favor a la gente que depende de tu trabajo. Intenta dialogar con tus superiores y no te fíes de la gente de tu sexo. Amor: te gustan mucho las aventuras y tienes facilidad para enamorarte, ten cuidado tu corazón puede resultar herido al no ser correspondido.

Sagitario

Salud: tu tensión puede estar un poco alterada. Si tomas alguna medicación, consulta antes con el médico, e intenta tranquilizarte. Dinero: buen momento para organizar un pequeño negocio familiar con poca inversión. Si necesitas una recomendación, un familiar te apoyará. Amor: éste es un muy buen momento para enamorarte y ser correspondido. Si tienes pareja, es posible que te den una sorpresa.

Escorpio

Salud: un catarro te podría afectar en breve. De momento, te dolerá la garganta. Salir a pasear será beneficioso para tus piernas. Dinero: gracias a tu esfuerzo personal y a tu gran voluntad, conseguirás que se te valore más con una mejoría en los ingresos. Amor: tu corazón se encuentra en un momento muy especial y necesitas sentirte querido. Si tu relación te aburre, corta cuanto antes.

Libra

Salud: es necesario que te hagas un chequeo general cuanto antes y que no lo dejes de lado por miedo o por pereza, ahora es el momento. Dinero: no derroches para intentar deslumbrar a la gente, pues, si no te controlas, pronto necesitarás un préstamo que será difícil obtener. Amor: mezclar negocios, trabajo y amor no te saldrá bien. No confundas una buena relación de amistad con amor, meditalo antes.

Virgo

Salud: una molestia en las rodillas harán que vayas a un especialista que te ayudará. Tendrás un pequeño mareo, no te preocupes. Dinero: muy buenas relaciones laborales con las personas del sexo contrario. No debes dejar dinero y repasa detenidamente tus cuentas. Amor: puedes comenzar una nueva relación con una persona que conoces hace tiempo y que ha pasado de ser un amigo a ser tu pareja.

Leo

Salud: puedes sentir algún sofoco causado por alteraciones en la circulación sanguínea. Debes controlar lo que comes y hacer ejercicio. Dinero: parece que pasas por una mala racha porque no te salen las cosas de cara, aunque debes tener más paciencia. Amor: los proyectos sentimentales van viento en popa y con tu pareja te sentirás mejor que nunca. No muestres celoso sin motivos.

Cáncer

Salud: un pequeño problema te llevará a un dermatólogo. No confundas una alergia con una intoxicación y ve con cuidado con lo que comes. Dinero: te concederás un pequeño capricho y puedes gastar un dinero en una fiesta familiar. El número 4 te traerá suerte en los juegos de azar. Amor: piensas que no te quieren como tú esperabas. No mantengas una relación sin sentimientos y habla con sinceridad.

Géminis

Salud: los cambios bruscos de temperatura te afectan mucho a los nervios y puedes pasar de un estado animoso a otro depresivo, contrólate. Dinero: renovarás tu contrato de trabajo o recibirás una atractiva oferta que te hará asumir una gran responsabilidad, aumentando tus ingresos. Amor: te estás cerrando un poco en el plano sentimental, cuando, en el fondo, necesitas recibir mucho cariño. Te puede surgir algo en un viaje.

Tauro

Salud: tendrás problemas de estómago y digestivos que podrás resolver siguiendo una dieta. Mejora tu imagen y levantarás el animo. Dinero: tu trabajo te aburre mucho, pero no te sale nada nuevo. Trata, por lo tanto, de realizarlo con la mayor alegría posible. Amor: dialoga y trata con más cariño a tu pareja. Valora lo que tienes a tu lado y ten cuidado con quien te haba una proposición.

Aries

Salud: ten cuidado con un catarro que te puede afectar y lo tratas a tiempo, será leve. No te vacunes de nada sin la recomendación del médico. Dinero: si tienes que firmar algún documento, revisa antes lo que hay escrito. Pide ayuda a tus familia para solucionar tus apuros económicos. Amor: te llevarás muy bien con tu pareja siempre que no metas a los familiares por medio. No comentes nada de tu vida íntima con la familia.