El hombre víctima de un episodio racista en una tienda de Madrid: "Estoy acostumbrado a estas situaciones"

LA MUJER VIVE EN EL BARRIO

El afectado ha explicado que la señora acudió al establecimiento para solucionar un problema en su teléfono después de que en otro establecimiento, regentado por filipinos, no le dieran solución. La mujer atacó a los filipinos, en ese momento, un compañero suyo de origen filipino le explicado que "no todos somos iguales". La mujer se lo tomó a la defensiva y no atendió a razones.