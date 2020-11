Hacinados decenas de inmigrantes en el puerto de Arguineguin, en Gran Canaria

Desde hace semanas están llegando inmigrantes a las islas de Canarias. Salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a cinco pateras con 291 personas.

Unas imágenes muestran el hacinamiento de los inmigrantes en el muelle de Arguineguin, en Gran Canaria, donde se encuentran más de 2.000 personas pernoctando, algo que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega al señalar que los migrantes no pasan más de 72 horas en el puerto canario.

Mientras que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha contestado a Marlaska diciendo que los inmigrantes que se encuentran en el muelle de Arguineguín pasan allí "más de una semana" y "hacinados". "No solo no es cierto que los migrantes pasen solo 72 horas en el Muelle de Arguineguín, sino todo lo contrario, ya que pasan más de una semana y además hacinados, con flagrante vulneración de los derechos internacionales, de hecho en estos momentos alberga a más 2.100 personas y no han dejado de llegar en las últimas horas", matizó Morales.

Morales añadió que "el trato inhumano que vulnera el derecho internacional de estas personas", por lo que matizó que "no" puede estar de acuerdo con las manifestaciones del ministro de Interior, las cuales consideró además "censurables".

En la madrugada de este martes han llegado a las islas Canarias otras 291 personas, según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Salvamento Marítimo interceptaba tres pateras al sur de Gran Canaria con 84 personas, solo una mujer, y que fueron traslados al muelle de Arguineguin. También interceptaron seis embarcaciones con 174 inmigrantes.

También encontraron una patera con 32 migrantes cerca del municipio de Granadilla de Abona , en Tenerife, con entre ellos siete menores, que se encontraban todos en buen estado de salud.