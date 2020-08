Guardiola habló hace dos días con Messi y le planteó la opción de que se marche al Manchester City

Las alarmas saltaron en las oficinas del Barcelona en la tarde del pasado martes cuando saltó la noticia de que Messi había comunicado al club catalán que quería irse a otro equipo. El futbolista argentino ha enviado un burofax para comunicar su intención de salir del Barcelona y pedir la carta de libertad. Tras la decisión de Messi, los mejores clubes del planeta fútbol se lanzarán a a por el argentino para intentar ficharlo. Estos son los equipos mejores colocados para fichar a Messi.

En una entrevista en Espejo Público, Alfredo Martínez ha asegurado que Leo Messi habló por teléfono hace dos días con Guardiola: "El técnico le ha confesado que para él sería la guinda del pastel de su proyecto en el Manchester City y que, con él, podría lo que no ha conseguido el millonario equipo inglés: ganar la Champions League. El reencuentro entre Guardiola y Messi es más que posible".

Además, ha añadido que está convencido de que Leo Messi se irá del Barcelona: "No hay vuelta atrás porque el jugador no quiere seguir en el Barcelona. La decisión del argentino está absolutamente tomada. No cree en el proyecto".

También, ha puntualizado que "otra cosa es como se resolverá la situación": "Habrá que ver si van a los tribunales deportivos, al TAS o a la UEFA, a resolver el contrato a través de as instancias pero, en todo caso, el tema se va a complicar, se va a alargar, va a perjudicar a las dos partes porque el Barcelona no va a saber qué proyecto puede hacer y porque Messi necesita ubicarse en el comienzo de la temporada.

Leo Messi, para poder marcharse del Barcelona, quiere utilizar una clausula del contrato que le permite rescindir su contrato y marcharse del club con la carta de libertad al ejecutarla antes del 10 de junio. Sino, la clausula de rescisión es de 700 millones de euros. Los abogados del jugador entienden que la extensión de la competición por el coronavirus ha cambiado las condiciones y, por lo tanto, Leo Messi está en su derecho de poder ejecutar esa cláusula: "El Barcelona ha contestado al burofax de Messi y no acepta la decisión", asegura Alfredo Martínez.

Los motivos de la marcha de Messi

El periodista de 'Onda Cero', Alfredo Martínez, al ser entrevistado en Espejo Público, ha asegurado que su decisión responde a "un cúmulo de situaciones": "Se ha ido desanimando, el jugador vio que el equipo iba perdiendo potencial en Europa. Yo creo que la maldición de Neymar también pesa, desde que se fue Neymar está más triste, y la gota que ha colmado el vaso fue la decisión del club de prescindir de Luis Suárez".