Los forenses no detectaron trastorno mental en el examen de la joven secuestradora de un bebé en Basurto

No hay peligro de repita el delito, no hay riesgo de destrucción de pruebas y no hay riesgo de fuga. Estos son los argumentos que han hecho que la jueza no ordene el ingreso en prisión. Para Pedro Costa, padre del bebé nos dice que la decisión es una vergüenza. No entiende que cometas un delito es estés en la calle en 72 horas.

Decisión que el propio abogado de la joven, Andrés Falceto, considera polémica pero que la jueza hace partiendo de los informes siquiátricos de los forenses que no evidenciaron "ninguna base" para que se pudiera volver a repetir. Esta postura es respaldada por algunos psiquiatras como Andrés Cabrera y que defiende un tratamiento para la joven.

El examen de los forenses

Los expertos examinaron a la mujer de 24 años nada más ser detenida y durante horas. No detectaron ningún trastorno mental, pero sí, cierta inmadurez que la llevó a inventarse un embarazo ante su familia.

El abogado explica que secuestró al bebé para continuar con la mentira de un falso embarazo y que quería "enseñar al niño a su familia". Su intención no era secuestrar al niño con otros fines y cuando se cae la mentira se acaba el secuestro.

Hoy Mireia va a solicitar el ingreso voluntario en un centro. Decisión que a la familia del bebé alegra pero no tranquiliza. El padre relata que le parece esta decisión buena pero que además pedirán una orden de alejamiento.

La joven se enfrenta a 6 años de prisión por ser la víctima un menor y con el atenuante de haber devuelto al niño antes de tres días.