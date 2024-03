FOMO vs JOMO, qué significan estos acrónimos y por qué es saludable perderse planes según los psicólogos

Hace unos años se hablaba de la frustración que provocan las redes sociales sobre nuestras vidas. Vemos 'stories' en las que hay una felicidad aparente con planes fantásticos. Comidas en pareja, viajes con amigos donde todo el mundo sonríe en forma de 'selfie'... pero detrás se esconde una trampa que tiene un nombre: FOMO. Este fenómeno, que por sus siglas en inglés significa el 'miedo a perderse algo' (Fear Of Missing Out), provoca una cierta ansiedad en la persona, porque siente que el resto del mundo está aprovechando su vida y ella no.

Ante el FOMO, miles de usuarios comparten ahora el JOMO. Es justo lo contrario, pues la tendencia viene a decirnos algo así como el 'goce de perderse algo'. "Desde que he entrado en los 30, tengo a veces JOMO", comenta una usuaria en TikTok. "No lo considero un fenómeno, al igual que el FOMO. Más bien son conceptos que hacen alusión a vivencias o experiencias emocionales en un caso positivas", opina Rafael San Román, psicólogo.

Liberarse de las redes sociales con el JOMO

De cualquier forma, las dos tendencias nacen en la era de la digitalización. Con las redes sociales recibimos un aluvión de información externa. En muchos casos está bien saber de un lejano amigo que llevas tiempo sin ver. Pero, según explica el experto, cuando no nos enteramos de las alternativas que disponemos "nos sentimos mal y aparece un sentimiento de angustia".

Asegura que nuestros recursos de tiempo, energía y dinero son "limitados". Por eso tenemos que elegir qué aspectos de la vida podríamos incorporar a nuestra conducta y cuáles no. "Aparece un conflicto que puede ser muy estresante", subraya.

San Román comenta que si estamos pendientes de cosas que quizás no están a nuestro alcance, "nos hace reforzar la idea de que nuestra vida no es todo lo interesante que podría ser". Es decir, el FOMO alimenta un deseo imposible y superficial. Ante esto, el JOMO se basa en disfrutar del plan más simple sin las florituras que envuelven la historia de Instagram, según señala el psicólogo.

Otra experta, la psicóloga Ana Mas Villaseñor, comenta que en este mundo tan globalizado muchas personas se han visto obligadas a "sacrificar" su identidad personal para "pertenecer a un grupo". Y alerta: "han aprendido que las diferencias son peligrosas en lugar de enriquecedoras".

La pertenencia a un grupo social es uno de los aspectos clave dentro del debate que hay para escoger el JOMO y así evitar el FOMO. Esta psicóloga cree que cuando la persona se siente insegura y considera que no le han valorado, hace todo lo posible para "reafirmar" que "forma parte" de la sociedad.

Pese a que "tener una vida auténtica" es una meta que se consigue tras mucho esfuerzo diario, puede ser compatible la apariencia en las redes con esa simplicidad del JOMO. Un mundo lleno de alternativas y mucha información es positivo pero también puede corresponderse con "nuestros intereses y nuestras capacidades", analiza Rafael San Román.

Un internauta (@DaniNovarama) alertaba hace unos días a través de la red social 'X' que deberíamos tener "cuidado con regalar nuestro tiempo". Considera que muchas veces captamos la atención de la masa y olvidamos cuáles pueden ser nuestros intereses reales. "Alégrense de todo lo que no saben", invoca.

