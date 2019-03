El Tribunal Supremo confirma la absolución de Samuel Benítez

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió por segunda vez a Samuel Benítez de haber participado en la ocultación del cadáver de Marta del Castillo. Los magistrados han adoptado esta decisión después de celebrar la vista del recurso que los padres de la joven asesinada Marta del Castillo presentaron contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió a este acusado.

En el fallo, adelantado por el Supremo, los magistrados desestiman los motivos de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley y de precepto constitucional que formularon los padres de la joven sevillana. Poco antes de conocerse la decisión judicial, los padres de Marta del Castillo señalaron a su salida del Tribunal Supremo, donde se ha celebrado la vista de su recurso contra la absolución de Samuel Benítez del encubrimiento del asesinato de la joven, que "será más fácil encontrarla que hacer justicia".

"No vamos a parar, tenemos que encontrarla e intentaremos que se haga la mayor justicia posible, pero es más difícil hacer justicia que encontrar a Marta", ha dicho Antonio del Castillo. En respuesta a la fiscal del Supremo, que se ha opuesto al recurso que la familia presentó ante el tribunal, Antonio del Castillo ha señalado que "de la fiscalía no podemos esperar nada, ni de la de aquí ni de la de allí".

"Tenemos poca fe", ha añadido el padre de Marta, quien se ha referido también al abogado de Samuel Benítez, cuya argumentación ha considerado igual a la anteriormente expuesta ante la Audiencia de Sevilla y ha insistido en que en la ocultación del cadáver de su hija intervino una tercera persona todavía sin identificar.

En una breve pero contundente intervención desarrollada durante la vista, la fiscal había pedido la desestimación de todos los motivos del recurso y ha llamado la atención del tribunal, por un lado, de que ya fue generoso al obligar a la Audiencia de Sevilla a motivar detalladamente una absolución. Además, ha explicado que, al igual que la obligación a una motivación detallada, el derecho a la doble instancia, también reclamado en el recurso, "existe en todo caso para el condenado". "La extensa sentencia de la Audiencia Provincial analiza detalladamente la prueba y llega a una conclusión igual a la anterior, absolutoria, pero no puede decirse que no fundamente su fallo", ha concluido la fiscal de Sala, Pilar Fernández Valcarce.

La Audiencia de Sevilla absolvió a Benítez de encubrir el crimen de Marta del Castillo en una sentencia que tuvo que repetir porque el Supremo consideró que no había explicado suficientemente el fallo. Una vez dictó nueva sentencia, la Fiscalía no recurrió aquella segunda absolución.

Durante la vista, la abogada de la familia de Marta ha señalado que se les ha privado del derecho a la doble instancia y que el tribunal que ha dictado esta nueva sentencia no es imparcial, porque ya tenía un fallo decidido y ha buscado fundamentar ese fallo anterior en lugar de volver a revisar las pruebas. De hecho, la acusación particular ha reprochado al tribunal que no haya querido someter a su juicio las numerosas pruebas que, según esta letrada, se han puesto a su disposición.

Por su parte, el abogado de Samuel ha señalado que la acusación no ha aportado "ni una sola frase de la sentencia por la que podamos decir que el juez ha actuado de una manera parcial". La acusación no ha presentado las pruebas necesarias como para que se pueda condenar a Samuel Benítez, ha explicado el letrado, quien ha destacado que no hay indicios que demuestren que estuvo en el piso donde ocurrieron los hechos, ni en los coches usados para la desaparición del cadáver.

"La jefa policial del grupo de menores policial que investigó el hecho dijo que no existe ni indicio de prueba física que acredite que Samuel estuvo en el piso de León 13. Y eso sí es una prueba: análisis de laboratorio, huellas, ADN", ha explicado el letrado.