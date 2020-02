Fernando Simón: "El coronavirus no es grave, pero no es banal y si los casos tienen factores de riesgo es posible que alguno fallezca"

Fernando Simón ha informado en su rueda de prensa diaria sobre la situación del coronavirus en España que en nuestro país ya se han diagnosticado 14 positivos además de los dos ya curados.

De esos 14 casos 11 "se han infectado claramente en Italia, pero tenemos 3 casos que están investigándose, pero que no se ha detectado ese posible vínculo epidemiológico con Italia".

Simón se refería así al caso de coronavirus confirmado en Andalucía del que se sabe que no es un contagio importado de Italia, pero todavía se estudia si se puede "encontrar un posible vínculo con algún país de fuera de España". Los otros dos casos son dos personas de la Comunidada de Madrid de los que se ha tenido conocimiento esta madrugada y sobre los que se están realizando las investigaciones.

"No considero que haya habido ningún defecto de actuación"

Fernando Simón ha defendido la actuación de los profesionales en el positivo de Sevilla que inició síntomas el día 13 de febrero, fue hospitalizado el día 20 y aislado el 24. "En esos días tenemos ya un período de incubación, si él hubiera infectado a alguna persona tendríamos que estarlos viendo desde hace ya 4/5 días. No quiere decir que no los haya, los puede haber y tenemos que intentar detectarlo, pero si los ha habido no han sido casos graves y aparentemente no han sido muchos. Pero existe un riesgo importante de que haya transmitido en la comunidad".

Además ha querido avanzar que viendo como está evolucionando la enfermedad "es cierto que la transmisión se produce básicamente a partir de casos sintomáticos, pero si que es verdad que no se puede exlcuir la posibilidad de transmision asintomática.

"Una transmisión asintomática puede generar casos que no se controlen"

Lo que estamos viendo en Italia y ya veremos en nuestro caso de Sevilla podría indicar que esa transmisión asintomática quizás se a algo más de lo que hasta ahora se valoraba. Una transmisión asintomática puede generar casos que no se controlen y eso nos tiene que preocupar. Lo que no podemos es plantear una cosa que se esta dando en situaciones concretas como si fuera la generalidad, tenemos que tener cuidado de no hacer como normal algo que es lo anormal".

Simón aclara con respecto a estos dos últimos casos que "en este momento todavía no tenemos claro un posible brote epidemiológico con Italia, sí que parece que son personas que no parece que hayan viajado fuera de España, pero hemos de esperar al resultado de las encuestas que se están haciendo ahora mismo".

No se pueden descartar las muertes por coronavirus en España

Preguntado por los tratamientos que hay para el coronavirus, Fernando Simón ha explicado que se barajan tres posibles tratamientos, "pero todos están en proceso experimental. Lo que hay que hacer es el tratamiento más precoz posible para garantizar que una persona pasa el período crítico de la enfermedad. Si conseguimos eso probablemente la letalidad será mínima. Probablemente habrá, tiene que haber fallecidos, porque esta enfermedad no es banal, no es grave, pero no es banal y produce un cierto índice de letalidad. Entendemos que a medida que tengamos casos importados o locales en España si esos casos tienen los factores de riesgo para incrementar el riesgo de letalidad, obviamente es posible que algún caso fallezca dentro de nuestro país. Entraría dentro de lo esperable no de lo deseable".

Posibles escenarios

"En la actualidad España está en un escenario de contención no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entrada masiva de casos importados.

Si llegáramos a esa situación estaríamos en un escenario de mitigación y si esas entradas masivas, pero identificadas y esas transmisiones comunitarias identificadas y controlables supera esa capacidad de control y empieza a afectar a la población y tenemos cadenas claras de transmision sin identificar sería el escenario 3" ha explicado Fernando Simón.