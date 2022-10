Familiares y trabajadores de una residencia de Alcorcón denuncian el "abandono" de los ancianos: "Están sin duchar ni desayunar"

La voz de alarma la dieron los familiares el domingo a media mañana al ir a visitar a sus mayores a la residencia de Alcorcón. Victoria asegura que se encontró a su madre sola, metida en la cama "y sin asear". Con ayuda de su hermana la levantó y al ir a pedir explicaciones a una de las auxiliares "la encontré impotente, lloraba, no pueden más". "Mi madre me agarró y me dijo: no te vayas, no me dejes", añade Victoria.

"No les han podido duchar"

Muchas familias presenciaron la misma escena en esta residencia de mayores. Algunos ancianos llevaban más de catorce horas en la cama: "No les había podido duchar. Estaban sin desayunar". Las trabajadoras denuncian que ese día hubo algunas bajas en el turno y no había personal suficiente.

Según el testimonio de una de ellas, se dio la circunstancia de que solo había dos auxiliares para en una área del centro donde viven de 40 ancianos, la mayoría grandes dependientes. "Lavarlos, vestirlos, asesarlo. Es que es imposible, no llegas". Los propios trabajadores reconocen que "con los pocos que somos es imposible dar la atención digna que se merecen los residentes. Sentimos mucha impotencia". Además aseguran las bajas de personal por enfermedad "no se cubren, y si si se cubren, se cubren con cuentagotas". A la lista de problemas se suma la falta de celadores, grúas averiadas, etc.

Otra familiar dice que la situación es preocupante: "Son enfermos que necesitan atención constante. Si no hay personal que contraten a más gente", asegura Mariví.

También hay quejas sobre la calidad de la comida. Según las familias, se les da menos cantidad que antes y fruta en malas condiciones. "Eso no se le da ni a un animal", dice Gema.

La consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, asegura que la plantilla es suficiente y se cumplen las ratios. "Tiene 218 usuarios y una plantilla de 238 trabajadores". Han pedido un informe al director del centro. "En ningún caso se puede hablar de abandono", asegura. "Puede haber incidencias puntuales o puede faltar un trabajador, pero hablar de abandono -señala Dancausa- es absolutamente incierto".

Las familias anuncian movilizaciones para que se contrate a más personal: "Solo queremos que nuestros mayores tengan un trato digno".